Victoria Federica aterriza en Ibiza para el 'opening' de Leña, el nuevo restaurante de Dani García

Ibiza vuelve a concentrar miradas conocidas este verano. La última en dejarse ver en la isla ha sido Victoria Federica de Marichalar y Borbón, una de las figuras jóvenes más seguidas del panorama social español, que asistió al opening party de Leña Ibiza, uno de los restaurantes del chef Dani García en The Site Ibiza.

La sobrina del rey Felipe VI estuvo presente en el evento y compartió en sus redes sociales algunos detalles de su paso por la isla: desde su llegada a Ibiza hasta el estilismo elegido para la noche y varias imágenes del ambiente de la fiesta.

Victoria Federica ha ido construyendo en los últimos años una identidad pública cada vez más vinculada al mundo de la moda, el lujo y las redes sociales. Lejos de limitarse a su papel dentro de la familia del rey, se ha consolidado como un rostro habitual en eventos, desfiles y citas de marcas, con una presencia que genera interés tanto en la prensa del corazón como en el universo influencer.

En las imágenes compartidas por el propio restaurante en Instagram, Victoria Federica aparece junto a Lucía Rivera Romero, modelo e hija de la actriz Blanca Romero y del torero Cayetano Rivera Ordóñez. Ambas posaron durante la noche en un ambiente marcado por la estética mediterránea y el aire sofisticado que suele acompañar a las grandes aperturas de temporada en Ibiza.

La aparición de Victoria Federica en Ibiza encaja con el perfil que la joven ha cultivado en los últimos años. Su nombre aparece con frecuencia asociado a citas de moda, viajes, restaurantes, eventos de marca y planes de verano.