Venden el Mongibello Ibiza, el hotel inspirado en la dolce vita italiana en Santa Eulària

Stoneweg Hospitality y Bain Capital han acordado la venta del hotel Mongibello Ibiza, situado en Santa Eulària, al Grupo Ramat y a un grupo de inversores privados, en una operación que culmina la estrategia de creación de valor iniciada en 2022, cuando el establecimiento fue adquirido a través de una joint venture entre ambas compañías.

El hotel continuará operado por el Grupo Ramat a través de Concept Hotel Group, una de las marcas de su portfolio de Hospitality, con lo que se mantiene la continuidad de la propuesta que ha definido la identidad del establecimiento durante los últimos años.

La transacción se produce después del reposicionamiento integral del activo. Desde su adquisición, Stoneweg y Bain Capital centraron su estrategia en la transformación del establecimiento, la redefinición de su propuesta de valor y la consolidación de su posicionamiento dentro del segmento lifestyle premium. Coldwell Banker Richard Ellis (CBRE), consultora de servicios e inversión inmobiliaria mundial, ha actuado como asesor e intermediario de la operación.

Vista aérea del Hotel Mongibello Ibiza / Hotel Mongibello Ibiza

El Mongibello Ibiza fue adquirido en 2022 como parte de una estrategia de inversión enfocada en activos hoteleros con potencial de creación de valor. Tras la compra, la propiedad fue objeto de una profunda transformación bajo la gestión de Concept Hotel Group, que dio lugar al actual Mongibello Ibiza, un establecimiento que recupera el espíritu de la dolce vita italiana y lo traslada al contexto mediterráneo contemporáneo.

Según las compañías, el hotel se ha consolidado como uno de los activos más distintivos del mercado hotelero balear gracias a una propuesta inspirada en la estética y el estilo de vida de la Italia de los años 60 y 70, combinando diseño, cultura y experiencia.

El director general de Stoneweg Hospitality, Miguel Casas, ha destacado que esta operación pone de manifiesto la capacidad de la compañía para "identificar activos con potencial", ejecutar estrategias de reposicionamiento y generar valor a largo plazo. También ha subrayado que Mongibello Ibiza se ha consolidado como uno de los hoteles "más singulares de la isla", fruto del trabajo conjunto con sus socios para hacer realidad esa visión.

Por su parte, el operating partner de Bain Capital, Francisco Bello, ha señalado que Mongibello Ibiza representa un ejemplo del valor que puede generarse al combinar una visión estratégica con una ejecución sólida. En este sentido, ha destacado que la colaboración con Stoneweg ha permitido transformar el activo en un hotel con una "identidad propia y un posicionamiento diferencial" dentro del mercado hotelero balear.

El CEO de Grupo Ramat, Marc Rahola, ha destacado también que Mongibello Ibiza es un activo singular por su personalidad, ubicación y posicionamiento en el mercado hotelero de la isla. Asimismo, ha subrayado que su identidad diferenciada y el trabajo realizado durante los últimos años han sido claves para convertirlo en una oportunidad estratégica para el grupo.

Las compañías consideran que la operación pone de manifiesto el interés continuado de inversores nacionales e internacionales por activos hoteleros de alta calidad en destinos turísticos consolidados como Ibiza.