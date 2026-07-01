UGT y CCOO ayudan a más de 250 personas a tramitar la regularización en Ibiza y Formentera

Los sindicatos UGT y CCOO han ayudado en las Pitiusas a más de 250 personas en los trámites para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes que habilitó el Gobierno central entre el 16 de abril y el pasado martes, 30 de junio. UGT señala en un comunicado que envió 166 expedientes completos a través de la plataforma oficial Mercurio durante este periodo. Por su parte, el responsable de la Secretaría de Políticas Públicas e Inmigraciones de CCOO Balears, Daniel Cámara, estima en «alrededor de cien» los registros en el Ministerio de Inclusión que han tramitado desde Ibiza. El Ejecutivo central todavía no ha desvelado las cifras oficiales de tramitaciones desagregadas por territorios, pero Cámara asegura que el Gobierno deberá resolver 1.174.000 expedientes hasta el 30 de septiembre.

El representante de CCOO dice estar «preocupado» por este volumen de solicitudes porque «el número es mucho más elevado» que el que preveía el propio Ejecutivo en los días previos a la puesta en marcha del programa. No se trata de un diferencial menor, puesto que el 14 de abril se estimó en medio millón las personas que se acogerían a esta iniciativa.

Cámara sospecha al respecto que el Ministerio deberá «reforzar» la plantilla de los funcionarios que van a encargarse del proceso, porque si no, «puede haber un retraso innecesario».

«Lo primero son los derechos humanos»

Esta posible demora frustra al representante de CCOO, puesto que él ha tenido contacto con migrantes a los que han gestionado sus expedientes: «Son gente con sueños, esperanzas, ilusiones y ganas de trabajar, integrarse y tener un futuro mejor».

Por ello, defiende la regularización extraordinaria desde un punto de vista ético: «Lo primero son los derechos humanos y la gente tiene derecho a estar en los sitios en los que ya está residiendo y en los que ya está trabajando con todas las garantías».

Por otra parte, Cámara destaca las aportaciones a la economía balear de esta iniciativa del Gobierno central: «Va a aflorar la economía sumergida, va a aumentar el número de cotizaciones y ellos [las personas que regularicen su situación legal] van a trabajar en condiciones dignas y de seguridad».

Un dispositivo especial en Formentera

UGT detalla que el dispositivo especial que puso a disposición de los interesados en el proceso combinó atención presencial, revisión documental continuada y seguimiento administrativo individualizado. Además, recuerda que articuló el trabajo en una estructura sólida con tres líneas esenciales de actuación: atención directa a las personas migrantes, gestión documental y coordinación técnica del procedimiento.

El sindicato destaca que uno «de los hitos más relevantes» en su labor fue el despliegue en Formentera. Apunta que fue la «única organización colaboradora que ofreció atención presencial y gratuita a las personas migrantes de la isla». Las jornadas específicas desarrolladas en la pitiusa del sur «permitieron que decenas de personas» iniciasen su expediente sin desplazarse a Ibiza, concreta. Por lo tanto, estas iniciativas garantizaron «accesibilidad, igualdad y un acompañamiento humano en un proceso crucial para sus vidas», señala la entidad.

Por su parte, Correos indica en una nota de prensa que sus oficinas serán los únicos puntos de atención presencial para realizar las subsanaciones del proceso de regularización. También indica que no será necesario pedir cita previa y que los interesados podrán acudir en los horarios establecidos.

Estos trámites están dirigidos a los solicitantes que hayan presentado su solicitud en plazo y que necesiten aportar documentación adicional, ya sea por iniciativa propia o como respuesta a un requerimiento de documentación no aportada, incorrecta o incompleta.

«Los ayuntamientos nos han puesto palos en las ruedas»

«Las entidades locales de Balears no solo no han colaborado, sino que han puesto palos en las ruedas». Cámara denuncia la actitud de los ayuntamientos autonómicos a la hora de colaborar con los trámites para poder presentar las solicitudes para el dispositivo extraordinario de regularización de personas migrantes.

El delegado sindical detalla que los consistorios no facilitaron los certificados de vulnerabilidad a los interesados en el proceso y que tampoco reforzaron sus plantillas «para echar una mano» durante el periodo de presentación de documentación. Además, percibe que estas instituciones locales no escondieron sus intenciones sobre el proceso: «Ha sido evidente que han puesto todos los problemas».

Por otra parte, Cámara señala que la cooperación de CCOO con el Ministerio de Inclusión fue mucho más fluida ya que se reunieron «las veces que fueron necesarias a nivel estatal». De esta manera, el sindicato pudo resolver dudas y encontrar soluciones a las diferentes cuestiones con las que se encontró. No en vano, CCOO ejerció como entidad colaboradora en el proceso, ya que tramitó los registros directamente en el Ministerio. Esta mayor cercanía con el Gobierno central hizo que diferentes organizaciones sociales, como Médicos del Mundo o Cruz Roja, derivaran a sus usuarios interesados en entregar su solicitud a este sindicato en busca de orientación.

Por su parte, UGT ofrece una versión distinta a las críticas de Cámara a las administraciones locales de las Pitiusas. Esta entidad sindical agradece en un comunicado «el trabajo y la colaboración» del área de Bienestar Social del Consell de Formentera. Concretamente, valora la cooperación del personal de Inmigración en la elaboración de los expedientes, la citación de los usuarios y el uso de las instalaciones. También agradece la aportación del PSOE de la isla, que cedió su local como espacio de trabajo para la tramitación y atención de los usuarios.