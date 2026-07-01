Homenaje al ceramista Antoni Ribas Costa: «‘Toniet’ nos ha enseñado a trabajar desde el corazón y la humildad»

Antoni Ribas Costa, Toniet, profesor durante muchos años de las escuelas municipales de cerámica de Sant Josep, se retira como docente y su alumnado ha querido despedirle a lo grande este martes con una comida homenaje en el restaurante Sa Caleta, en la playa de es Bol Nou. La propietaria de este establecimiento, Vicky Baos, una de sus discípulas más antiguas, fue la que propuso hace un par de semanas hacerle este tributo, idea que secundaron con entusiasmo todos.

Al almuerzo de este 30 de junio está previsto que acudan medio centenar de personas, entre alumnos y exalumnos, pero en el regalo, que incluye «un viaje», participan «más de ochenta». Tras el banquete, un par de sonadors de la Colla de Sant Jordi harán una repicada en su honor y le entregarán un álbum con fotos de recuerdo de sus más de 35 años como profesor. Además, habrá «micro abiarto» para todos los que quieran rendir tributo al maestro, ya sea con unas palabras, unos versos o una canción.

Un viaje al festival Cerco, en Zaragoza. / Archivo del alumnado de 'Toniet'

«Yo le haré un uc», adelanta Baos, que lleva al pie cañón con los preparativos de la comida desde hace un rato, junto a otra de las impulsoras de la iniciativa, Neus Riera Tur. Esta ceramista, integrante de la asociación sin ánimo de lucro Cuina de Fang, que «se acaba de disolver», muestra en un papel el pequeño texto que le quiere dedicar a su admirado maestro, que también es «amigo y vecino».

«Más allá de las técnicas de cerámica, Toniet nos ha enseñado a trabajar desde el corazón, la humildad y la constante evolución porque, como ha dicho siempre él, hay que convivir con la incertidumbre y no hay que dar nada por hecho, hay que cuestionarlo todo», subraya.

Riera lo tuvo como profesor de cerámica en la Escola d’Art d’Eivissa desde 2013 a 2022, pero después, explica, le ha seguido acompañando en su carrera. «Él puso la semilla de Cuina de Fang y también dio el primer monográfico de este proyecto», apunta Riera, destacando, asimismo, su labor como promotor de viajes por España y por Europa para ver arte con su alumnado. La ceramista recuerda en especial uno que hizo con 19 años con Toniet y su madre, la artista Rosa Tur, para asistir al festival Cerco, en Zaragoza. En aquella visita, Riera, que se formó y ha trabajado durante doce años como trabajadora social, descubrió, admirando una pieza, que «se podía hacer arte contemporáneo con la cerámica» y decidió formarse en esta disciplina. «Toniet nos ha enseñado mucho la tradición cerámica ibicenca», recalca por otro lado.

«Sin él, no hubiera llegado a nada en la cerámica»

«Yo empecé con Toniet en Can Guerxo, a mediados de los años 80, haciendo churros y bolas de arcilla, y hasta hoy. Me apasionó tanto que no lo he dejado nunca. Tengo que subir cada día a tocar el barro y eso es gracias a que él nos lo ha inculcado con su sabiduría», señala, por su parte, Baos, que después de jubilarse ha montado su propio taller de cerámica con el asesoramiento y la ayuda de su maestro. «A Toniet lo considero un amigo, lo quiero muchísimo, igual que él a todos nosotros. Es una persona muy afable y como profesor es fenomenal. Yo sin él no hubiera llegado a nada», añade.

Clase de cerámica de 'Toniet' en los años 90. / Archivo del alumnado de 'Toniet'

En términos parecidos se expresan otros discípulos que van llegando al restaurante para formar parte del homenaje. Antònia Castelló, que ha ido más de 15 años a clases con él, destaca «su humanidad» y su forma de enseñar. «Para mí es fundamental la libertad que nos ha dado a la hora de crear. Gracias a ello, he descubierto y disfrutado rincones de mi persona que antes desconocía», apunta.

Lina Ripoll, que ha sido su alumna «más de diez años en la Escola d’Art y en sa Carroca», dice de él que «tiene arte para enseñar» y no solo para crear. «Tiene muchísimos conocimientos y los sabe transmitir. Aparte, nos da muchas facilidades para que creemos nuestras propias obras. Además tiene muy buen carácter, nunca se enfada y siempre nos ayuda·», afirma.

Albert Ribas, que se inició en la cerámica con Toniet «hace unos 25 años en Can Guerxo», asegura que para él no solo ha sido un maestro en este arte sino también «en la forma de ver la vida».

Como apunta para concluir Neus Riera y como queda de manifiesto con este homenaje multitudinario, «Toniet ha hecho mucha escuela y su legado quedará en muchas manos».