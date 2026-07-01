Más sombra para las ambulancias de Ibiza y Formentera tras el golpe de calor a un trabajador de Gsaib

"A partir de mediados del mes de julio está prevista la puesta en marcha en Ibiza y Formentera de un proyecto que consiste en la instalación de más pérgolas para proteger las ambulancias del sol". Estas son las palabras de la consellera balear de Salud, Manuela García, tras conocerse que el pasado lunes, 29 de junio, un trabajador de Gsaib, la empresa pública del servicio de ambulancias que depende del Govern balear en Ibiza y Formentera, sufrió un golpe de calor mientras realizaba su trabajo y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, donde ingresó en estado grave, según informó Diario de Ibiza.

García, durante su visita al Centro de Salud de Vila para hacer balance de los nueve primeros meses del programa de atención psicológica en Atención Primaria, explica que la iniciativa de las pérgolas, que "ya está financiada", no erradicará totalmente la situación problemática: "No resolverá el problema al 100%, pero por lo menos hará que este sea más transitorio, y así se lo hemos informado a Gsaib". "Seguiremos trabajando en esta línea", agrega.

La consellera balear de Salud también ha informado de que, en este sentido, están previstas más actuaciones: "Plantearemos un proyecto a medio o largo plazo". Eso sí, García no ha concretado nada sobre esta hipotética iniciativa.

"El objetivo es conseguir una clasificación del personal lo antes posible"

Además, recuerda: "Todos los trabajadores sanitarios y no sanitarios que trabajan en el ámbito de la salud no son importantes, son imprescindibles, porque cualquiera de estos trabajadores está contratado porque realmente es necesario, desde un médico hasta una persona que se encarga de hacer las nóminas".

Por otro lado, García, quien antes de la comparecencia se reunió con el comité de empresa pitiuso de Gsaib, hizo un balance positivo del encuentro: "Ha sido una reunión absolutamente provechosa, positiva y agradable, en la que hemos valorado aspectos positivos, pero también otras cuestiones que quedan pendientes por hacer. El objetivo principal es conseguir una clasificación del personal lo antes posible, ya que es algo muy importante para el bienestar de todos los profesionales de Gsaib".

"El problema principal está relacionado con las infraestructuras"

Finalmente, García reconoce que "el problema principal está relacionado con las infraestructuras" y confiesa que estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo para paliar esta situación: "Tuvimos casi en nuestra mano un acuerdo con una propietaria que nos arrendaba un local para almacenar los vehículos, pero finalmente no nos lo quiso alquilar y ahora está ocupado por otros vehículos".

La medida se comunica después del golpe de calor sufrido por un trabajador de Gsaib y en un contexto en el que Salud asegura que seguirá trabajando para mejorar las condiciones de los profesionales del servicio de ambulancias en Ibiza y Formentera.