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Sant Joan instala bancos y papeleras fabricados con plástico urbano reciclado

El Ayuntamiento completa la renovación del mobiliario urbano en Portinatx, Port de Sant Miquel y otras instalaciones municipales con una inversión de más de 81.800 euros financiada por los fondos Next Generation EU

Papeleras fabricados con plástico urbano reciclado

Papeleras fabricados con plástico urbano reciclado / Ayuntamiento Sant Joan

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Redacción Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Joan ha finalizado la instalación de 41 bancos y 69 papeleras fabricados con plástico urbano reciclado en distintas zonas turísticas del municipio, dentro de una actuación financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La intervención forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sant Joan de Labritja 2022 y ha supuesto una inversión de 81.824,73 euros, IVA incluido.

Los nuevos elementos de mobiliario urbano se han instalado en Portinatx, Port de Sant Miquel y en diferentes instalaciones municipales, con el objetivo de modernizar los espacios públicos y mejorar la comodidad tanto de vecinos como de visitantes.

Bancos fabricados con plástico reciclado

Bancos fabricados con plástico reciclado / Ayuntamiento Sant Joan

Apuesta por la sostenibilidad

Según explica el Consistorio, los bancos y papeleras están fabricados con plástico urbano reciclado procedente de envases, una medida que busca fomentar la economía circular y reducir el impacto ambiental.

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Desde el Ayuntamiento destacan que esta actuación contribuye a mejorar la imagen de las zonas turísticas y se suma a otras inversiones destinadas a modernizar los servicios públicos y avanzar hacia un municipio más sostenible, eficiente y respetuoso con el entorno.

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