Becas para estudiantes de Ibiza: Sant Joan abre la convocatoria para universitarios del municipio

El Ayuntamiento de Sant Joan ha abierto la convocatoria de becas para estudiantes del municipio correspondiente al curso académico 2025-2026, con el objetivo de ayudar a compensar parte de los gastos derivados de sus estudios y apoyar a las familias.

La convocatoria cuenta con una dotación máxima de 26.000 euros, con cargo al presupuesto municipal de 2026. Las ayudas están dirigidas a estudiantes residentes en Sant Joan que cursen estudios oficiales de Educación Superior, Grado o Máster, Formación Profesional de Grado Medio o Superior o Enseñanzas Artísticas Superiores, tanto en Ibiza como fuera de la isla.

Cuatro líneas de ayuda

Las bases establecen cuatro líneas de ayuda. La primera está dirigida a estudiantes de Educación Superior o Enseñanzas Artísticas Superiores fuera de Ibiza, con becas de entre 210 y 601 euros, además de una ayuda complementaria por desplazamiento de 250 euros.

La segunda línea contempla ayudas para estudiantes de Formación Profesional fuera de la isla, con importes de entre 150 y 501 euros y una ayuda complementaria por desplazamiento de 150 euros.

Asimismo, la tercera línea prevé una ayuda de desplazamiento de 210 euros para estudiantes de Educación Superior o Enseñanzas Artísticas Superiores que cursen sus estudios en Ibiza, mientras que la cuarta establece una ayuda de 150 euros para alumnos de Formación Profesional en la isla.La convocatoria también contempla criterios de adecuación del importe de la beca en función de la situación personal o económica de la unidad familiar. Se prevén incrementos para familias numerosas, monoparentales, estudiantes con necesidades especiales o personas huérfanas de ambos progenitores, así como reducciones en función del nivel de ingresos familiares.

Podrán presentar solicitud quienes cumplan los requisitos establecidos en las bases, entre ellos estar empadronados en Sant Joan de Labritja con una antigüedad mínima de tres años, estar matriculados en el curso 2025-2026 y aportar la documentación académica y económica requerida.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 6 de agosto de 2026. Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 8.30 a 14.00 horas, o de forma telemática a través de la Sede Electrónica municipal. Desde el Ayuntamiento destacan que estas ayudas buscan favorecer la igualdad de oportunidades, facilitar el acceso a la formación y apoyar el desarrollo académico de los jóvenes del municipio.