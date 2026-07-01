El Ayuntamiento de Sant Antoni y Ecovidrio han puesto en marcha este verano una nueva edición del #MovimientoBanderasVerdes, una campaña que reconoce el compromiso de los municipios costeros y de sus establecimientos hosteleros con el reciclaje de envases de vidrio, la sostenibilidad y la economía circular durante la temporada estival. El municipio, que ha ganado la Bandera Verde en Baleares de forma consecutiva desde 2021, aspira a revalidar este reconocimiento después de recoger más de 734 toneladas de envases de vidrio durante la campaña estival anterior.

Sant Antoni vuelve a participar en esta iniciativa con el objetivo de mantener la Bandera Verde de la Sostenibilidad de Ecovidrio, un distintivo que lo ha situado, según la nota, como uno de los referentes del Mediterráneo en recogida selectiva de envases de vidrio durante los meses de mayor presión turística.

154 establecimientos implicados

En esta séptima edición, un total de 154 hoteles, restaurantes y cafeterías del municipio se han sumado ya a la campaña. El Ayuntamiento de Sant Antoni señala que su implicación volverá a ser determinante para que el municipio mantenga los resultados alcanzados en años anteriores y continúe avanzando hacia un modelo turístico "más sostenible, responsable y alineado con los objetivos de economía circular".

Sant Antoni quiere revalidar su Bandera Verde para seguir siendo "referente de Baleares" en reciclaje de vidrio / Ayuntamiento de Sant Antoni

La concejala de Medio Ambiente, Playas, Limpieza y Bienestar Animal, Pepita Torres, ha destacado que "Sant Antoni ha demostrado durante los últimos años que la sostenibilidad no es una acción puntual, sino una forma de trabajar en equipo entre el Ayuntamiento, la UTE Portmany, Ecovidrio, los establecimientos y la ciudadanía. Desde 2021 hemos conseguido situarnos como un municipio referente en Baleares y queremos seguir siéndolo, pero para lograrlo es imprescindible que hoteles y restaurantes continúen reciclando vidrio y siendo un ejemplo para vecinos y visitantes".

Torres ha subrayado, además, que "la hostelería es una parte esencial de Sant Antoni y también una gran aliada en la protección de nuestro entorno. Cada botella que se recicla correctamente ayuda a reducir emisiones, a ahorrar energía y evitar la extracción de nuevas materias primas".

En el ámbito nacional, esta séptima edición del #MovimientoBanderasVerdes contará con la participación de más de 120 municipios y más de 12.000 establecimientos hosteleros de todo el país. En total, Ecovidrio entregará nueve Banderas Verdes de la Sostenibilidad, que se repartirán entre Andalucía, Baleares, Catalunya, Comunitat Valenciana y Región de Murcia. En Baleares, Sant Antoni competirá con una veintena de municipios con el objetivo de volver a situarse entre los territorios con mejores resultados.

Sant Antoni quiere revalidar su Bandera Verde para seguir siendo "referente de Baleares" en reciclaje de vidrio / Ayuntamiento de Sant Antoni

Para optar a este reconocimiento, los municipios participantes deberán cumplir una serie de criterios vinculados al incremento del volumen de recogida selectiva de envases de vidrio respecto al año anterior, la participación de al menos el 50% de los establecimientos hosteleros locales y la difusión de la campaña entre la ciudadanía, visitantes y el propio sector Horeca. Además, Ecovidrio reconocerá también a los establecimientos hosteleros más comprometidos con la sostenibilidad, evaluando sus buenas prácticas medioambientales, la correcta gestión de residuos, el consumo responsable de energía y agua y su apuesta por una compra más sostenible, entre otras variables.

734 toneladas recogidas

Sant Antoni ha consolidado en los últimos años, según explican desde el Consistorio, una trayectoria ascendente dentro del #MovimientoBanderasVerdes. En la pasada edición, el municipio revalidó por quinto año consecutivo la Bandera Verde de Ecovidrio y volvió a destacar por sus resultados en recogida selectiva de envases de vidrio, así como por la implicación de su tejido hostelero.

Durante la campaña estival anterior, Sant Antoni recogió más de 734 toneladas de envases de vidrio, un resultado que contribuyó a evitar la emisión de 426 toneladas de CO₂ a la atmósfera y que, según la nota, confirmó al municipio como uno de los más destacados de Baleares en materia de reciclaje durante los meses de verano.

La colaboración de los establecimientos hosteleros fue, de nuevo, decisiva. En la última edición, Sant Antoni logró una participación prácticamente total del sector Horeca, con un 99,5% de establecimientos implicados activamente en la campaña, una cifra que el Ayuntamiento aspira a mantener este año con el apoyo de restaurantes, bares, chiringuitos y hoteles.