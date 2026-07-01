Recibe el alta el trabajador que sufrió un golpe de calor mientras trabajaba en una ambulancia de Ibiza

El trabajador de la empresa externa a Gsaib encargado del mantenimiento de las ambulancias de Ibiza y Formentera que el pasado lunes, 29 de junio, sufrió un golpe de calor mientras realizaba su trabajo y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, donde ingresó en estado grave, recibió el alta en la mañana del martes, 30 de junio, tras pasar la noche en observación, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF).

Este suceso, que tuvo lugar pocos días después del comienzo del verano, ha servido para poner de manifiesto el descontento del comité de empresa de Gsaib, que denuncia las condiciones de trabajo en las instalaciones y reclama medidas urgentes. La reacción de la conselleria de Salud del Govern balear ha sido rápida, la consellera, Manuela García, aprovechando su visita a Ibiza y, más concretamente, al centro de salud de Vila, se reunió con Gsaib y anunció una de las actuaciones previstas para tratar de paliar esta situación: la instalación de más pérgolas para proteger las ambulancias del sol.

Pérgolas como solución

Lo cierto es que el ingreso del empleado por un golpe de calor ha quedado en un susto. A pesar de ello, los trabajadores deberán seguir enfrentándose a este riesgo durante aproximadamente dos semanas, ya que García ha avanzado que "las pérgolas estarán instaladas sobre mediados de mes". Mientras tanto, deberán estar preparados y bien equipados para afrontar las altas temperaturas previstas en Ibiza y Formentera durante los próximos días, con recomendaciones como las del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), que aconseja habilitar zonas de sombra para el descanso, supervisar a los trabajadores expuestos y realizar comidas ligeras, evitando el alcohol y las bebidas azucaradas.

Además, Aemet ha indicado este miércoles, 1 de julio, que "las temperaturas máximas en Baleares se encuentran por encima de lo normal", con una media de 2,5 grados centígrados más en las Pitiusas.

Con la llegada de las primeras jornadas de calor intenso del verano, el caso ha reabierto el debate sobre las condiciones en las que trabajan los profesionales vinculados al servicio de ambulancias y sobre la necesidad de acelerar medidas de protección frente a las altas temperaturas.