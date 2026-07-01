Más psicólogos en los centros de salud de Ibiza y Formentera

De cuatro a nueve psicólogos de Atención Primaria en Ibiza y Formentera. Esta es la ampliación de profesionales de la salud mental que tiene previsto el Govern balear en los centros de salud de las Pitiusas en el marco del Programa Piloto de Atención Psicológica. Desde su puesta en marcha, en octubre de 2025, los cuatro psicólogos contratados han atendido un total de 3.150 consultas a más de 1.200 personas con trastornos leves.

A pesar de la ampliación prevista, la consellera balear de Salud, Manuela García, explica el procedimiento previo que se debe seguir: "Próximamente, nuestro propósito es evaluar la extensión del programa piloto en su totalidad, prevista para finales de agosto. Entonces valoraremos los resultados y, posteriormente, trataremos de ampliar el número de efectivos, porque pensamos que vamos por el camino correcto".

En relación con los plazos para las nuevas incorporaciones, el Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF) se muestra cauta: "Primero hay una convocatoria, baremación, plazo de reclamación... Una vez concluyan los trámites administrativos, que se estima que comenzarán a mediados de septiembre, entre octubre y noviembre se espera que estén incorporados".

Manuela García durante su visita al centro de salud de Vila. / Toni Escobar

Además, García, durante la visita al centro de salud de Vila este miércoles, 1 de julio, acompañada de la directora general de Salud Mental, Carme Bosch, y del director gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, destaca que "lo más importante de esta iniciativa es la fácil accesibilidad para llegar a estos psicólogos, ya que el tiempo medio de espera es de 5,2 días".

Cabe recordar que, en la actualidad, los cuatro psicólogos que forman parte de este programa piloto en Ibiza y Formentera son Mar Lucena Montes, para los centros de salud de Sant Antoni y Sant Josep; Jesús Moya Costa, que atiende a la población de los centros de salud de Sant Jordi y es Viver; Lucía Sánchez Cabello, que se encarga de los centros de Vila y Can Misses, y Guadalupe Coll Bellido, que se ocupa de los centros de salud de Santa Eulària y Formentera.

Según apunta García, se está presenciando un nuevo panorama: "Estamos inmersos en una situación que da sentido al cambio en el modelo asistencial que pedíamos, enfocado en una demanda muy fuerte, especialmente en las unidades de salud mental. Y es que hay muchas situaciones de la vida cotidiana que son problemas de trastornos emocionales o de bienestar emocional y que deben tratarse allí donde la persona afectada se encuentre. Por ello, son los centros de salud los que más cerca y accesibles quedan a los ciudadanos que se encuentran en esta situación".

"Es muy importante que haya una psicóloga de manera continuada en Formentera"

Por otro lado, explica que está muy satisfecha con el trabajo realizado por los cuatro psicólogos a lo largo de estos nueve meses: "Estamos muy contentos con el trabajo que están realizando". García agrega: "En este proyecto el Govern inveritará hasta el año 2027 4,2 millones de euros para que los centros de salud de toda la comunidad dispongan de psicólogo".

Al hablar sobre el programa piloto y el panorama de la salud mental entre la ciudadanía de las Pitiusas, García hace referencia al caso de Formentera: "Consideramos que es muy importante que haya una psicóloga de manera continuada en Formentera, ya que la gente de la isla se beneficiará mucho de esta situación vinculada a la mejora de la salud mental, porque siempre tendrá a alguien a quien acudir".

La Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil incorpora a tres profesionales

Durante la comparecencia, se anuncia que la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil incorporará este mes de julio a su plantilla al psicólogo clínico Joan Torres Payeras, a la terapeuta ocupacional María Rosa Escolante y a un trabajador social a tiempo completo, Francisco Naranjo Hidalgo, que hasta ahora prestaba servicio al 50% en la unidad de salud mental pediátrica. Con ello, la unidad encargada de salud mental de menores, jóvenes y adolescentes queda compuesta por tres psiquiatras, un psicólo clínico, una plaza de enfermera, una terapeuta ocupacional y una auxiliar administrativa.

Además, también se ha informado de que la Unidad de hospitalización de Psiquiatría del Hospital Can Misses ha reforzado su plantilla, aunque no ha trascendido más información.

Con estas incorporaciones, Salud busca reforzar la atención psicológica en las Pitiusas y consolidar un modelo más cercano y accesible, tanto en los centros de salud como en los recursos especializados dirigidos a menores, jóvenes y adolescentes.