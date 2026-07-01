Dos profesoras de Santa Eulària se despiden de las aulas por jubilación

La alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, y la concejala de Educación, Marisol Ferrer, han conmemorado la trayectoria profesional de dos docentes de su municipio, Eva Rey y Ana María Abad, con motivo de su jubilación y se les ha entregado una placa conmemorativa por su «compromiso, dedicación y vocación docente».