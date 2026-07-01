Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Política de IbizaTraslado de residuos a MallorcaNuevos suelos urbanosVenezolanos en Ibiza
instagramlinkedin

El álbum

Dos profesoras de Santa Eulària se despiden de las aulas por jubilación

Dos profesoras de Santa Eulària se despiden de las aulas por jubilación | AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA

Dos profesoras de Santa Eulària se despiden de las aulas por jubilación | AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, y la concejala de Educación, Marisol Ferrer, han conmemorado la trayectoria profesional de dos docentes de su municipio, Eva Rey y Ana María Abad, con motivo de su jubilación y se les ha entregado una placa conmemorativa por su «compromiso, dedicación y vocación docente».

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
  2. Cazan una serpiente con un truco infalible en una casa de Ibiza : 'Les molesta mucho y salen
  3. Luz verde para edificar en suelo rústico en toda la isla de Ibiza menos en Sant Joan
  4. Le arrancaron cuatro dientes en una operación de hombro en Ibiza y lleva más de un año esperando una solución: 'Me da vergüenza hablar y reír
  5. El turismo de los cruceros no sirve para nada': los comerciantes de Dalt Vila se quejan de que los cruceristas no consumen
  6. Una moto atropella a un peatón cuando cruzaba el cinturón de ronda frente a Diario de Ibiza
  7. La Policía inspecciona una clínica estética en Ibiza en una operación contra productos ilegales: comercializaban ácido hialurónico ilegal
  8. Estos son los 50 médicos históricos de Ibiza homenajeados por sus compañeros

Miles de pasajeros de tres cruceros vuelven a provocar el caos en es Botafoc

Natalia, Claudia, Belén i Victoria: quatre noms per al futur de la moda Adlib a Eivissa

Natalia, Claudia, Belén i Victoria: quatre noms per al futur de la moda Adlib a Eivissa

Homenaje al ceramista Antoni Ribas Costa: «‘Toniet’ nos ha enseñado a trabajar desde el corazón y la humildad»

El ceramista de Ibiza Antoni Ribas Costa, ‘Toniet’: «Hay que dejar paso a las nuevas generaciones»

El ceramista de Ibiza Antoni Ribas Costa, ‘Toniet’: «Hay que dejar paso a las nuevas generaciones»

Dos profesoras de Santa Eulària se despiden de las aulas por jubilación

Llama la atención: la activación de los contactos, a menos de once meses de las elecciones, entre los representantes de los partidos de izquierda de Ibiza

El refugio de 40 artistas de AMAE en el Club Diario de Ibiza

El refugio de 40 artistas de AMAE en el Club Diario de Ibiza

‘Art with Heart’: la artista de Ibiza que pinta cuadros por encargo para ayudar a Venezuela

‘Art with Heart’: la artista de Ibiza que pinta cuadros por encargo para ayudar a Venezuela
Tracking Pixel Contents