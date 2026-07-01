La Policía Nacional incorpora 80 nuevos agentes en Ibiza

La Policía Nacional refuerza su plantilla en las Islas Baleares con un aumento del 8,15% de sus efectivos. En el caso de Ibiza, la incorporación será especialmente significativa, con la llegada de 80 nuevos funcionarios, frente a los 31 agentes que cambian de destino o abandonan la isla.

Según ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía en Baleares, desde ayer y durante las próximas semanas se incorporarán 310 policías de las diferentes escalas del cuerpo en el conjunto del archipiélago. En términos netos, el catálogo se incrementa en 144 agentes, ya que 166 funcionarios dejan sus actuales destinos por traslados o jubilaciones.

La distribución de las nuevas incorporaciones contempla la llegada de 113 agentes a Palma, 80 a Ibiza, 24 a Ciutadella, 53 a Maó y 40 a Manacor. En paralelo, abandonan sus respectivos destinos 76 policías en Palma, 31 en Ibiza, 12 en Ciutadella, 26 en Maó y 21 en Manacor.

La Policía Nacional destaca también el incremento de agentes de nuevo ingreso en Baleares, que aumenta un 38,46% respecto a 2025. En total, se incorporan 198 policías recién jurados en las diferentes comisarías del archipiélago, lo que supone 55 funcionarios más que el año pasado.

En Ibiza, el refuerzo de agentes de nuevo ingreso se concretó el pasado lunes con la toma de posesión de 68 efectivos, dentro de un reparto que también incluyó 29 incorporaciones en Manacor, 39 en Maó y 12 en Ciutadella. En Palma, otros 50 agentes juraron ayer el cargo en la Jefatura Superior de Baleares y ya prestan servicio en distintas unidades de la capital balear.

Operación verano

A estas incorporaciones se sumarán, a partir del 14 de julio, 123 policías en prácticas destinados a las comisarías de las islas. De ellos, 19 estarán en Ibiza, 70 en Palma, 10 en Manacor, 11 en Ciutadella y 13 en Maó. Durante este periodo, los agentes en prácticas conocerán el funcionamiento de diferentes unidades y competencias, desde la prevención a pie de calle hasta el control de entrada de extranjeros en frontera o la investigación de organizaciones criminales.

La Jefatura Superior enmarca este aumento de plantilla en el compromiso de reforzar la seguridad ciudadana en Baleares. La recepción de los nuevos agentes en Palma estuvo presidida por el jefe superior, José Antonio Puebla, mientras que en el resto de plantillas fueron recibidos por los responsables de cada comisaría.

Además del incremento estructural de efectivos, la Policía Nacional recuerda que el dispositivo de la Operación Verano aporta cerca de 300 agentes de refuerzo temporal en Baleares. Este operativo incluye unidades de intervención policial, prevención y reacción, subsuelo, Brigada Móvil, guías caninos y otros grupos especializados.