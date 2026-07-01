Medio ambiente
La lucha contra el plástico de un solo uso: 750 bolsas reutilizables gratuitas en los mercados de Ibiza
El Ayuntamiento de Ibiza reparte bolsas respetuosas con el entorno con motivo del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico
Con motivo de la celebración del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico este viernes 3 de julio, el Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha una iniciativa que persigue disminuir el uso del plástico en el comercio local. Con este objetivo, se pondrán a disposicion de los consumidores 750 bolsas de plástico reutilizado (PET). Tal y como ha reconocido en rueda de prensa Jordi Grivé, cuarto teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, el objetivo es "desterrar el uso del plástico en los comercios de la isla". La propuesta se extiende a los tres mercados del municipio: el Mercat Nou, el Mercat Vell y el Mercat Pagès.
Por su parte, el concejal de Comercio y Mercados, Àlex Minchiotti, ha destacado la importancia de sumarse a este tipo de campañas: "Desde la Administración creemos que es importante dar ejemplo en temas como estos". Los dos concejales han presentado esta mañana la iniciativa en el interior del Mercat Nou y han explicado los materiales, el diseño y el propósito de estas bolsas que se repartirán tanto a vendedores como a comerciantes a partir de este viernes.
Promover hábitos sostenibles
En palabras de Grivé, la falta de concienciación no es siempre el problema. "Muchas veces lo que pasa con este tipo de bolsas es que nos la dejamos en el coche o en casa", admite el concejal. Por este motivo, el Consistorio ha decidido encargarlas de un color amarillo fluorescente, para que sean llamativas y sea más difícil olvidarlas.
Desde el Ayuntamiento insisten en continuar impulsando iniciativas de sensibilización "para que la sostenibilidad forme parte del día a día de la ciudadanía". "La suma de muchas pequeñas acciones es la mejor herramienta para construir una Ibiza más limpia, más responsable y más respetuosa con el medio ambiente", reitera Grivé.
Según un estudio de Greenpeace, en España, cada persona utiliza y rechaza una media de 144 bolsas de plástico desechables cada año. Su vida útil es de unos 12 minutos, pero una vez en el entorno, pueden tardar más de cincuenta años en degradarse.
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