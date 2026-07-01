Nuria Casas vuelve de Ibiza con un mensaje claro para sus seguidores: "Hay que ser responsable con el turismo"

Nuria Casas ha vuelto de Ibiza con un mensaje muy claro para sus seguidores: Ibiza hay que visitarla, pero con responsabilidad. La influencer y actriz catalana ha compartido en Instagram un reel publicitario en el que, con su característico tono humorístico, promociona una forma de viajar más consciente y menos masificada.

"Me he dado cuenta de que Ibiza hay que visitarla. Pero no en plan masificado", comienza diciendo Nuria mientras muestra su maleta ya vacía. Entre bromas y consejos de viaje, lanza una idea que atraviesa toda la publicación: la isla no debe consumirse deprisa, ni solo en verano, ni únicamente desde la imagen más tópica de fiesta y playa.

"Ibiza hay que vivirla. Igual que todas las islas, por supuesto", dice en el reel, antes de recordar que la isla también se disfruta comiendo, descubriendo rincones, entrando en sus tiendas y apostando por planes más tranquilos y respetuosos. "¡Anda, que no me he comprado yo modelitos! Porque tienen un encanto", añade, mezclando reivindicación local y humor cotidiano.

"Hay que ser responsable con el turismo"

La parte central del mensaje llega cuando la actriz se interrumpe a sí misma, como si estuviera hablando directamente con alguien que todavía no ha entendido la idea. "¡No, hay que ser responsable con el turismo! Perdona, no quería gritarte. Pasa que me he alterado un poco", bromea.

Casas anima a moverse de otra manera por la isla y menciona planes como ir en bici o en kayak. También recomienda, si es posible, viajar fuera de los meses de verano: "De verdad que fliparíais. Si podéis ir fuera de los meses de verano, muchísimo mejor".

En el vídeo incluye además un recordatorio práctico para quienes llegan con coche a Ibiza: registrarlo antes de entrar en la isla.

Un mensaje que aplauden los residentes

En el texto que acompaña la publicación, Nuria Casas insiste en la misma idea: "Yo entiendo que las Baleares son increíbles para unas vacaciones. Concretamente, Ibiza es un destino increíble, y no voy a deciros que no vayáis, solo os digo que lo hagamos con responsabilidad".

El mensaje ha recibido numerosos comentarios de usuarios que agradecen que una creadora de contenido hable de Ibiza desde una perspectiva distinta a la habitual. Una usuaria, Cati, resumió el malestar de muchos residentes ante la saturación turística: "A ver si es verdad que los que vienen a las islas toman nota de lo de RESPONSABLE". En su comentario lamenta que quienes viven en Baleares no puedan disfrutar de una playa, un chiringuito, un bar o un paseo "porque no cabemos".

Otra usuaria, Emma, celebró el enfoque de la publicación: "Gracias, gracias, gracias. Así habría que promocionarla siempre. Ibiza no es solo fiesta. Y no es solo en verano. Vuelve así cuando quieras. Una ibicenca feliz!!".

También Estefanía agradeció el mensaje de Casas y destacó que no es habitual ver a influencers pedir expresamente respeto al hablar de las islas: "Todos sois bienvenidos a las islas siempre con respeto y responsabilidad, no todo vale", escribió.

El reel termina con otra broma muy marca de la casa. Después de pedir responsabilidad, desestacionalización y una forma de viajar más amable con el territorio, Nuria Casas reconoce que le han quedado ganas de volver: "Voy a hacerme la maleta, que me quiero ir otra vez. No, que es broma. No puedo, tengo que hablar con Arnau...", cierra.