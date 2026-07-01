Muere Guillem Puget Acebo, farmacéutico, botánico y militante de la cultura de Ibiza

El botánico y farmacéutico ibicenco Guillem Puget Acebo falleció el pasado 29 de junio a los 81 años. Su muerte despide a una figura vinculada a la vida cívica, política, educativa y cultural de Ibiza durante las últimas décadas. Hijo y nieto de farmacéuticos, Puget pertenecía a una saga ligada a una de esas profesiones que, en las islas, han sido durante mucho tiempo algo más que un oficio: un punto de referencia para la comunidad.

Nacido en Ibiza en 1945, Guillem Puget Acebo fue hijo de César Puget Riquet, farmacéutico y alcalde de Ibiza entre 1945 y 1953. Su padre fue también cofundador y presidente de Fomento del Turismo, presidente del Club Náutico Ibiza y presidente del Institut d’Estudis Eivissencs, entidad de la que fue uno de sus promotores. Ese ambiente familiar, a medio camino entre la farmacia, la vida pública y la defensa de la cultura local, marcó también la trayectoria de Guillem Puget.

Durante su estancia en Barcelona, donde trabajó en los laboratorios farmacéuticos Almirall, militó en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), una vinculación política que mantuvo después de su regreso a Ibiza. En 1981 volvió a la isla para asumir la titularidad de la farmacia de su padre. Ya en Ibiza, militó en el Partido Comunista de les Illes Balears (PCIB), del que fue secretario general hasta 1990. En 1995 abandonó el PCIB e ingresó en Entesa Nacionalista i Ecologista (ENE).

Su nombre aparece vinculado durante años a candidaturas progresistas y nacionalistas. En las elecciones locales de 2011 figuró en la lista de Entesa Nacionalista i Ecologista-Esquerra Nacionalista d’Eivissa al Ayuntamiento de Ibiza, y en 2015 formó parte de la candidatura de Guanyem Eivissa. Pero su perfil público no se limitó a la política de partido. Puget fue también una voz activa en el ámbito educativo y cultural, especialmente a través de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes (FAPA) de Ibiza, que llegó a presidir. Defendió con intensidad la mejora del sistema educativo, la necesidad de más recursos y la normalización lingüística. En una entrevista publicada por Diario de Ibiza en 1997, tras cuatro años al frente, Puget fue tajante en su diagnóstico: “El actual sistema educativo no es democrático”.

En aquella conversación, analizaba los problemas de la educación en Ibiza y Balears con una mirada crítica. Señalaba las carencias materiales, la falta de infraestructuras, la insuficiencia de profesorado y el desfase entre el modelo educativo y la realidad cultural de las islas. “Hemos de reivindicar un cambio de política con respecto a los temas educativos. No debe haber recortes presupuestarios”, afirmaba entonces.

Puget defendía que la educación debía situarse en el centro de cualquier proyecto de progreso colectivo. “Todo progreso, todo país avanzado debe sustentarse en un buen sistema educativo”, sostenía. Reclamaba además que Balears asumiera cuanto antes las competencias educativas y que el sistema se dotara de recursos suficientes para equipararse a los países europeos más avanzados. “Debemos plantearnos seriamente el objetivo de construir un sistema educativo homologable al de los países europeos más avanzados”, advertía.

Defensor de la lengua

Uno de los terrenos en los que mantuvo una posición más firme fue el de la lengua. Puget fue un defensor decidido de la educación en catalán y de la normalización lingüística en los centros escolares. En 1995 firmó en Diario de Ibiza el artículo 'La lluita per la llengua', en el que respaldaba la inmersión lingüística en el colegio público de Santa Gertrudis y llamaba a las familias comprometidas con la lengua a implicarse en las asociaciones de padres y en los consejos escolares. “La lluita per la llengua no és altra cosa que la lluita per la nostra llibertat”, escribió entonces. Era una frase que resumía bien una parte esencial de su pensamiento: para Puget, la defensa de la lengua no era una cuestión secundaria ni ornamental, sino una dimensión central de la libertad, la identidad y la dignidad colectiva.

Su militancia cultural tuvo también reconocimiento público. En 1997, el Institut d’Estudis Eivissencs le concedió la Menció d’Honor Sant Jordi, uno de los reconocimientos más significativos de la entidad. La relación de Puget con el Institut d’Estudis Eivissencs era coherente con una trayectoria marcada por el compromiso con la cultura, la educación y la identidad de las Pitiusas. Desde distintos espacios —la política, la farmacia, la FAPA, la defensa de la lengua o la vida asociativa— participó en debates que han atravesado la historia reciente de Ibiza: la escuela, los recursos públicos, la normalización lingüística, la conciencia de pueblo y la preservación del patrimonio cultural.

También fue botánico, una faceta menos pública pero igualmente reveladora de su vínculo con el territorio. En Puget convivían el farmacéutico formado en el rigor científico, el militante político, el defensor de la lengua y el hombre atento a la naturaleza insular.

Guillem Puget Acebo perteneció a una generación que vivió la dictadura, la transición democrática y la construcción de los primeros espacios de participación política y social de la Ibiza contemporánea. En los años noventa, cuando hablaba de educación, de lengua o de identidad, lo hacía con una vehemencia que puede leerse hoy como testimonio de una época de debates intensos, pero también como la expresión de una convicción profunda: que la democracia no se completaba solo con instituciones, sino también con escuela, cultura, lengua y ciudadanía activa.

Guillem Puget Acebo ha sido despedido la mañana de este miércoles, 1 de julio, en el Cementerio Nuevo de Ibiza, en un acto íntimo sólo para sus más allegados.