Miles de pasajeros de tres cruceros vuelven a provocar el caos en es Botafoc

Como en los viejos tiempos. Decenas, tal vez cientos de turistas, entre ellos muchas familias con bebés y niños pequeños. Todos apelotonados en los escasos metros que hay frente a la nueva estación marítima de es Botafoc. Un flamante edificio que no puede esconder las miserias del puerto en ese momento puntual, a las 13.30 horas de este martes. Toda esta gente, grabada por una taxista de Ibiza, espera un modo de transporte para visitar la isla. Un taxi, un autobús... Es la misma imagen de descontrol y saturación que se repetía hasta hace poco y que, según el acuerdo al que llegaron el Consell y el Ayuntamiento con la Autoridad Portuaria, no se iba a repetir.

Decenas de turistas, recién desembarcados, se dirigen hacia la estación marítima por uno de los ‘fingers’. | J. A. RIERA

Aunque disponen de un servicio de taxi marítimo hasta el centro de la ciudad, en concreto hasta los muelles del Martillo, es posible que ni siquiera sepan que exista. Son los pasajeros de al menos dos de los tres cruceros que recalaron este martes en Vila. Son el ‘Costa Pacífica’, con capacidad para 3.780 pasajeros y que llegó a las 13.25 horas, y el ‘Costa Smeralda’, con 6.600 turistas y amarrado desde poco después del mediodía. Otro crucero, el ‘Silver Ray’, de menor tamaño (728 cruceristas), estaba en el puerto desde las 11.30 horas.

En el vídeo, la taxista (que ha pedido que se elimine el audio) describe que ve a «niños al sol, a bebés...», y lamenta que en esta zona tan transitada este martes no haya nadie poniendo orden: «No tenemos un controlador» como el que pagaban los propios taxistas hasta hace poco. Porque, como critica: «Las furgonetas hacen lo que quieren y no podemos entrar en las paradas» de taxi, tomadas por estos vehículos y por turistas desesperados. «¿Alguien puede solucionar esto de una vez?», se pregunta la taxista. Y finaliza el vídeo repitiendo varias veces: «Porque esto no es normal, no es normal».

Precisamente ayer, la patronal Pimeef adelantó la programación de cruceros que maneja la Autoridad Portuaria (APB) para Ibiza en julio, cuando se esperan 32 escalas de cruceros. Son nueve más que en el mismo mes del año pasado y rompe la tendencia a la baja en la llegada de estos grandes buques en el séptimo mes del año desde 2023, cuando se registraron 29 (un año después, la cifra bajó hasta los 26 y en julio de 2025, hasta las 23 escalas).

Un día con cuatro cruceros

La programación desvela que hay una jornada en la que coincidirán cuatro. Será el martes 7 de julio con la llegada del ‘MSC Esmeralda’, el ‘Nautica’, el ‘Scenic Eclipse II’ y el ‘Silver Shadow’, de 337, 181, 166 y 186 metros de eslora, respectivamente. No son buques de un tamaño demasiado importante, excepto el primero, pero en conjunto dejarán en Ibiza a un total de 8.072 cruceristas.

Curiosamente tampoco es la cifra más elevada de turistas de este segmento que recibirán los muelles en una sola jornada. Esto se producirá el miércoles 22, cuando amarren el ‘Britannia’ y de nuevo el ‘MSC Smeralda’. Este último llegará el primero a las 11.30 horas, mientras que el primero lo hará una hora después. Entre los dos tienen una capacidad total máxima de 9.835 pasajeros aunque, como suelen repetir las Administraciones locales desde que los problemas de movilidad que provocaba tal avalancha de turistas al mismo tiempo colapsó la ciudad hasta hace poco, no todos aprovechan para visitar la isla y algunos optan por quedarse a bordo (está previsto que los dos zarpen a las once de la noche).

Peticiones a la APB

El Ayuntamiento, todavía gobernado en el anterior mandato por el socialistas Rafa Ruiz, ya exigió a la APB que programara las escalas de manera que no coincidieran más de dos en el puerto ibicenco. Su sustituto en el cargo, el popular Rafael Triguero, mantuvo esta línea de contención, esta vez con la ayuda del Consell. Y a principios del pasado mes de mayo, La APB aseguraba que este año no se vivirán momentos de saturación en el muelle de es Botafoc ni en la ciudad debido a la presencia multitudinaria de pasajeros; los miércoles de la temporada de 2024 coincidían más de 12.000 cruceristas con la presencia simultánea de dos buques de las compañías Costa y MSC.

La reorganización del atraque partió entonces del consenso entre el Consell, el Ayuntamiento y la APB. Una de las principales medidas impide que los cruceros atraquen antes de las 11.30 horas para evitar que coincidan con los ferris. «Tenemos una media de medio millón de cruceristas al año, pero también hay cerca de 800.000 viajeros que llegan con las líneas regulares», precisó en mayo el director de la APB, Toni Ginard. También se obliga a espaciar, con un mínimo de media hora de diferencia, la llegada de los cruceros, para garantizar que nunca se supere el desembarco de más de 3.000 personas en una hora, que es la capacidad máxima de absorción que tiene la estación marítima de es Botafoc.

Sin embargo, la principal novedad en el calendario es que se ha concebido en función del número de viajeros y no del de embarcaciones.

El martes día 7 de este mes, y según siempre la programación facilitada a sus socios por la Pimeef, elaborada con datos de la APB, indica que el ‘Costa Smeralda’, con 6.554 pasajeros, tiene programada su llegada a las 12 horas, una hora antes que el ‘Nautica’, que transporta sólo a 824 turistas. Los otros dos buques, de 228 y 466 viajeros, tienen previsto amarrar a las 11 y las 11.30 horas, respectivamente.

Una bestia de 6.600 pasajeros

Y el ‘Britannia’ no es el crucero con mayor capacidad de carga de pasaje. Esta temporada este mérito recae en el ‘Aidacosma’, una bestia de 337 metros de eslora (de proa a popa) que tiene capacidad para transportar a 6.600 pasajeros. Este bicho sólo hará escala un día en Ibiza, en concreto el jueves día 23, si otros cruceros.

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Además, habrá tres días en que coincidirán tres. Serán este viernes, 3 de julio, el siguiente viernes día 10 y el último del mes, el 31. En el primer viernes está previsto que lleguen a los muelles ibicencos 9.151 cruceristas, por los 9.494 de una semana después (la jornada con mayor tráfico de turistas de este tipo del mes) y los 9.151 del último día del mes.