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Los mayores de Ibiza se ponen en forma este verano en "un espacio seguro, accesible y agradable"

El programa 'Seguim en actiu a l’estiu' del Ayuntamiento de Ibiza arranca con aquagym y gimnasia adaptada para 31 participantes

Las inscripciones para la gimnasia adaptada continúan abiertas

Personas mayores en una clase de aquagym.

Personas mayores en una clase de aquagym. / Ayuntamiento de Ibiza

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Redacción Digital

Ibiza

El programa de la concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Ibiza 'Seguim en actiu a l’estiu' ha comenzado este miércoles 1 de julio con la participación de 31 personas mayores en la playa de ses Figueretes, donde durante los meses de julio y agosto se desarrollarán actividades físicas adaptadas a sus necesidades.

La iniciativa tiene como objetivo, según el Consistorio, fomentar el envejecimiento activo y saludable mediante la práctica de actividad física, además de promover hábitos de vida saludables, la socialización y el bienestar físico y emocional.

Personas mayores en una clase de aquagym.

Personas mayores en una clase de aquagym. / Ayuntamiento de Ibiza

La concejala de Mayores del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado, ha señalado que "la actividad física adaptada es esencial para garantizar un envejecimiento activo, saludable y autónomo". "Con este programa ofrecemos a las personas mayores un espacio seguro, accesible y agradable donde pueden mantenerse activas, mejorar su movilidad y, al mismo tiempo, compartir experiencias y fortalecer los vínculos sociales", ha manifestado Barbado.

Las actividades se desarrollan en la playa de ses Figueretes e incluyen dos talleres. El primero es de aquagym, los lunes y miércoles, de 8.30 a 9.30 horas, con un máximo de 15 plazas por grupo. El segundo es de gimnasia adaptada, los viernes, también de 8.30 a 9.30 horas, con un máximo de 20 plazas por grupo.

Programa 'Seguim en actiu a l'estiu' del Ayuntamiento de Ibiza

Programa 'Seguim en actiu a l'estiu' del Ayuntamiento de Ibiza / Ayuntamiento de Ibiza

La gimnasia adaptada se lleva a cabo en la zona de baño adaptado y está especialmente pensada para personas mayores que presentan algún tipo de lesión o limitación física, con ejercicios adaptados que contribuyen a mejorar la movilidad, la fuerza, el equilibrio y la calidad de vida.

Las actividades se organizan en cuatro grupos independientes, distribuidos entre los meses de julio y agosto: dos grupos de aquagym, uno cada mes, y dos grupos de gimnasia adaptada, también uno en julio y otro en agosto.

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Barbado ha informado de que las inscripciones para la gimnasia adaptada continúan abiertas. Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción en el Casal d’Igualtat, en horario de mañana, o llamando al 971 39 76 26.

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