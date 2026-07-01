Los mayores de Ibiza se ponen en forma este verano en "un espacio seguro, accesible y agradable"

El programa de la concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Ibiza 'Seguim en actiu a l’estiu' ha comenzado este miércoles 1 de julio con la participación de 31 personas mayores en la playa de ses Figueretes, donde durante los meses de julio y agosto se desarrollarán actividades físicas adaptadas a sus necesidades.

La iniciativa tiene como objetivo, según el Consistorio, fomentar el envejecimiento activo y saludable mediante la práctica de actividad física, además de promover hábitos de vida saludables, la socialización y el bienestar físico y emocional.

Personas mayores en una clase de aquagym. / Ayuntamiento de Ibiza

La concejala de Mayores del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado, ha señalado que "la actividad física adaptada es esencial para garantizar un envejecimiento activo, saludable y autónomo". "Con este programa ofrecemos a las personas mayores un espacio seguro, accesible y agradable donde pueden mantenerse activas, mejorar su movilidad y, al mismo tiempo, compartir experiencias y fortalecer los vínculos sociales", ha manifestado Barbado.

Las actividades se desarrollan en la playa de ses Figueretes e incluyen dos talleres. El primero es de aquagym, los lunes y miércoles, de 8.30 a 9.30 horas, con un máximo de 15 plazas por grupo. El segundo es de gimnasia adaptada, los viernes, también de 8.30 a 9.30 horas, con un máximo de 20 plazas por grupo.

Programa 'Seguim en actiu a l'estiu' del Ayuntamiento de Ibiza / Ayuntamiento de Ibiza

La gimnasia adaptada se lleva a cabo en la zona de baño adaptado y está especialmente pensada para personas mayores que presentan algún tipo de lesión o limitación física, con ejercicios adaptados que contribuyen a mejorar la movilidad, la fuerza, el equilibrio y la calidad de vida.

Las actividades se organizan en cuatro grupos independientes, distribuidos entre los meses de julio y agosto: dos grupos de aquagym, uno cada mes, y dos grupos de gimnasia adaptada, también uno en julio y otro en agosto.

Barbado ha informado de que las inscripciones para la gimnasia adaptada continúan abiertas. Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción en el Casal d’Igualtat, en horario de mañana, o llamando al 971 39 76 26.