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Llama la atención: la activación de los contactos, a menos de once meses de las elecciones, entre los representantes de los partidos de izquierda de Ibiza

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La activación de los contactos, a menos de once meses de las próximas elecciones, entre los representantes de los partidos de la izquierda de Ibiza. Por ahora son «informales», pero durante los meses de julio o septiembre «tendremos noticias sobre cuál es el futuro» de una nueva coalición progresista, apunta el secretario general de los socialistas ibicencos, Vicent Roselló. Además, se da la circunstancia de que ahora hay algo que une a la izquierda: su oposición a la medida urbanística aprobada por el PP en todos los ayuntamientos para permitir construir en suelos de transición.

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Los «flecos administrativos» en el Consell de Mallorca que impiden el inicio del traslado de residuos de Ibiza a la planta de Son Reus. Aunque el Consell ibicenco esperaba empezar ya, desde la isla vecina avisan de que no hay una fecha cerrada.

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