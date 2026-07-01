Llama la atención: la activación de los contactos, a menos de once meses de las elecciones, entre los representantes de los partidos de izquierda de Ibiza

La activación de los contactos, a menos de once meses de las próximas elecciones, entre los representantes de los partidos de la izquierda de Ibiza. Por ahora son «informales», pero durante los meses de julio o septiembre «tendremos noticias sobre cuál es el futuro» de una nueva coalición progresista, apunta el secretario general de los socialistas ibicencos, Vicent Roselló. Además, se da la circunstancia de que ahora hay algo que une a la izquierda: su oposición a la medida urbanística aprobada por el PP en todos los ayuntamientos para permitir construir en suelos de transición.

Llama la atención

Los «flecos administrativos» en el Consell de Mallorca que impiden el inicio del traslado de residuos de Ibiza a la planta de Son Reus. Aunque el Consell ibicenco esperaba empezar ya, desde la isla vecina avisan de que no hay una fecha cerrada.

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El nuevo aviso sobre un posible colapso económico que ha lanzado el presidente de Formentera, Óscar Prohens, por el coste de la tutela de los menores migrantes que llegan a esta isla sin acompañamiento. Durante el pasado fin de semana llegaron otros 21 menores, con lo que la cifra de los que están bajo la supervisión del Consell de esta isla se eleva ya hasta los 194.