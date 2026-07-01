El instituto de Ibiza que enseña matemáticas jugando al ajedrez

El instituto Sant Agustí se ha convertido en el primer instituto de Ibiza en firmar un convenio de colaboración educativa con la Asociación Cultural Amics dels Escacs d’Eivissa. El acuerdo tiene como objetivo promover actividades relacionadas con el ajedrez dentro y fuera del ámbito escolar, desde torneos y encuentros hasta charlas, talleres, actividades formativas y la participación del alumnado en iniciativas organizadas por la asociación.

Ambas entidades comparten la visión del ajedrez como una herramienta educativa, cultural y social con importantes beneficios para el desarrollo de niños y jóvenes. Desde el centro destacan que el ajedrez es mucho más que un juego, ya que enseña a pensar antes de actuar, aceptar los errores, respetar a los demás y afrontar nuevos retos con perseverancia.

Aitor Prohens, de la Associació d'Amics dels Escacs d'Eivissa, y Jaume Fito, director del centro. / IES Sant Agustí

La firma de este convenio supone un paso más en la línea educativa iniciada hace unos años por el instituto Sant Agustí con el proyecto 'Escacs a l’Escola', impulsado por el Servei d’Innovació Educativa de la conselleria de Educación de les Illes Balears. A través de esta iniciativa, el ajedrez se introdujo como parte de la programación didáctica del área de Matemáticas en los primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria.

El ajedrez ayuda a la solución de problemas y la toma de decisiones

El objetivo era aprovechar el potencial educativo del ajedrez para trabajar contenidos y competencias relacionados con el razonamiento lógico, la resolución de problemas, la planificación estratégica, la toma de decisiones, la concentración y la visión espacial. Según el centro, la experiencia desarrollada durante estos años ha demostrado que el ajedrez es una herramienta muy útil para complementar el aprendizaje matemático y fomentar la participación activa del alumnado.

Durante el curso 2025-2026, el proyecto ha experimentado un importante crecimiento gracias al impulso de la Comissió d’Escacs del instituto y a la implicación de estudiantes y profesorado. A lo largo del curso se han desarrollado sesiones formativas, actividades dentro del aula, encuentros de juego durante los recreos y diferentes propuestas destinadas a acercar el ajedrez a todo el alumnado del centro.

Uno de los momentos más destacados ha sido la organización del I Torneig d’Escacs del instituto Sant Agustí, que contó con una elevada participación y una excelente acogida entre los estudiantes. La competición permitió trabajar valores como el respeto, la deportividad, la honestidad, el esfuerzo y la convivencia, convirtiéndose en una experiencia educativa enriquecedora para todos los participantes.

El curso también ha supuesto un avance en la difusión del proyecto gracias a la creación de un perfil oficial en redes sociales, especialmente en Instagram. A través de este nuevo canal, el centro comparte actividades, fotografías, resultados de torneos, entrevistas y distintas iniciativas relacionadas con el ajedrez. Con esta herramienta, el instituto pretende acercar el proyecto a las familias, dar visibilidad al trabajo realizado por el alumnado y ampliar la comunidad educativa que sigue y apoya esta iniciativa.

El acuerdo con Amics dels Escacs d’Eivissa abre ahora nuevas oportunidades para consolidar el proyecto 'Escacs a l’Escola' y hacerlo crecer durante los próximos cursos. Entre los objetivos de futuro figuran la organización de actividades conjuntas con otros centros educativos, la participación en torneos externos, la formación específica del profesorado vinculado al proyecto, la implicación de las familias y la búsqueda de nuevas vías de financiación que permitan ampliar las actividades. Desde el instituto Sant Agustí se valora el camino recorrido hasta ahora y se afronta esta nueva etapa con ilusión.