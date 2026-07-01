Viajar entre islas desde 9,5 euros: la nueva oferta en avión para residentes de Ibiza

La aerolínea Air Nostrum anuncia una nueva promoción para los vuelos interbaleares con tarifas para residentes desde 9,5 euros por trayecto. La oferta estará disponible desde las 12 horas de este jueves, 2 de julio, y hasta la noche del próximo 20 de julio, informa la empresa en una nota de prensa.

La promoción se aplica a los vuelos que conectan los tres aeropuertos de Baleares y está dirigida a residentes que compren billetes de ida y vuelta. Las fechas para viajar con estos precios van del 7 de septiembre de 2026 al 18 de marzo de 2027. De este modo, el precio final de un billete de ida y vuelta para residentes parte de los 19 euros.

Según la compañía, esta iniciativa forma parte de las "acciones periódicas" que lleva a cabo "para "facilitar los desplazamientos de los residentes en Baleares y permitirles planificar sus viajes con antelación a precios más competitivos".

Rutas insulares para este verano

Durante el mismo periodo de venta promocional, también se podrán adquirir billetes para volar este verano en las rutas interinsulares. En concreto, para desplazamientos entre el 17 de julio y el 6 de septiembre, los precios para residentes comenzarán a partir de los 12 euros por trayecto, "siempre que se compre ida y vuelta".

La aerolínea señala que esta medida busca "fomentar los desplazamientos de los residentes durante el periodo punta del verano", cuando "ha reforzado su oferta de plazas". La compañía explica que incrementa un 3,5% su capacidad respecto al año pasado, lo que supone "un récord de asientos para los meses de julio y agosto". En total, pondrá a disposición de los pasajeros 153.000 plazas durante los dos principales meses del verano.

Los billetes promocionales están sujetos a disponibilidad y podrán adquirirse en la web de Iberia y en agencias de viaje, matizan desde la aerolínea.