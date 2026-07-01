El refugio de 40 artistas de AMAE en el Club Diario de Ibiza

Los colores del mar, las payesas, las calas, los rostros, los contrastes entre luces y sombras, la fosforescencia, el cartón y los materiales reciclados coexisten en una misma sala como una compilación de mundos y universos distintos. La exposición colectiva ‘Arteivissa’, organizada por la Associació MultiArt Eivissa, AMAE, propone un recorrido por sensibilidades, técnicas y trayectorias muy diversas, jóvenes y mayores unidos por una misma voluntad: dar espacio a la creación artística en Ibiza.

La muestra se inaugurará este miércoles, 1 de julio, a las 19.30 horas, en el Club Diario de Ibiza, y podrá visitarse hasta el 15 de julio, de lunes a viernes, de 18 a 21 horas. En ella se reúnen obras de artistas de distintas procedencias, disciplinas y caminos personales, reflejo de la variedad que caracteriza al colectivo.

Al entrar en la exposición, las obras conversan entre sí con un aire contemporáneo y una estética propia. La pintura, la escultura, la fotografía, la cerámica y otras disciplinas plásticas se encuentran en un mismo espacio, generando una lectura abierta en la que cada pieza aporta su lenguaje. Algunas remiten al paisaje de la isla, otras se acercan al retrato, a la abstracción, al trabajo con la materia o a la reutilización de materiales, componiendo una muestra heterogénea y viva.

Artistas preparando sus obras en el Club Diario de Ibiza. / Vicent Marí

Tema libre

En esta ocasión, el tema es libre. Cada creador presenta una obra que considera representativa de su firma artística, de su camino personal y de aquello que desea compartir con el público. Esa libertad es precisamente una de las señas de identidad de AMAE, una asociación en la que conviven artistas con trayectorias consolidadas y otros que se acercan al arte movidos por una necesidad íntima de creación. Todos encuentran un lugar desde el que mostrar, comunicar y formar parte de una comunidad.

Uno de los artistas, por ejemplo, trabaja desde hace años con materiales reciclados. Tras una trayectoria relacionada a la pintura figurativa y a obras de carácter social y político durante su etapa en Londres, encontró en Ibiza un entorno propicio para seguir investigando con nuevos soportes. Ha trabajado con cartones de leche, plásticos y, más recientemente, cartón pintado, que recorta y superpone para dar forma a rostros, animales y otras figuras.

40 artistas con distintas sensibilidades

La entidad reúne obras de 40 miembros con sensibilidades muy distintas. En la exposición está la pintura, la escultura, la fotografía, la cerámica y otras disciplinas plásticas, reflejo de una multiplicidad de miradas que enriquecen el panorama cultural de Ibiza. Su propósito principal es promocionar el trabajo de sus asociados, velar por sus intereses profesionales y sociales, y fomentar la actividad artística y cultural.

Los artistas se mueven por el espacio, observan las piezas, ajustan la disposición de los cuadros y comparten impresiones sobre el montaje. Entre los preparativos cada obra va ocupando poco a poco su sitio mientras la exposición empieza a construir el pequeño museo que mañana se abrirá al público.

Artistas preparando sus obras en el Club Dario de Ibiza. / Vicent Marí

‘Arteivissa’, plantea que cada obra hable desde su propia identidad y que el recorrido por la sala se convierta en un encuentro con múltiples formas de entender el arte.

Más allá de cada trayectoria individual, AMAE da valor al arte local. Sus miembros consideran necesario que los artistas residentes en la isla tengan más presencia en los circuitos culturales, en las exposiciones y en los proyectos públicos y privados que se desarrollan en Ibiza.

En esta muestra las obras con técnicas diversas y con maneras particulares de entender el mundo reconectan con la capacidad creativa que todos llevamos dentro, según uno de los pintores.

“Que la gente suelte el móvil y haga arte”, resume. La música, la danza y las artes plásticas forman parte de una expresión humana esencial. Lo demuestra cualquier niño que baila, canta o dibuja antes incluso de comprender las normas sociales que, con el tiempo, muchas veces apagan esa espontaneidad.

AMAE quiere recordar que crear no es solo una actividad reservada a unos pocos, sino una necesidad profunda, a veces dormida, que puede volver a despertar. En Ibiza, la asociación sigue ofreciendo un lugar para que esa llama encuentre forma, obra y comunidad.