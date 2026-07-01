Ibiza refuerza los autobuses de verano entre Sant Josep, Cala Tarida, Cala Vedella y Cala d’Hort

El Consell de Ibiza ha puesto en marcha este miércoles las mejoras del servicio de transporte público en las líneas A13, A14 y A15, que refuerzan durante toda la temporada estival las conexiones entre Sant Josep, es Cubells, Cala Tarida, Cala Vedella y cala d’Hort.

Las nuevas expediciones se prestarán todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, hasta la finalización de la temporada estival. Según ha informado el Consell de Ibiza, estas mejoras son fruto de las reuniones mantenidas entre la institución insular, el Ayuntamiento de Sant Josep y la empresa concesionaria, después de que el Consistorio trasladara las peticiones y necesidades expresadas por vecinos de diferentes zonas del municipio.

El vicepresidente primero y conseller de Movilidad, Mariano Juan, ha destacado que "estas mejoras son el resultado de la coordinación entre administraciones y de la capacidad de adaptar el servicio a las necesidades reales de los usuarios. Cuando los ayuntamientos nos trasladan demandas justificadas, las estudiamos conjuntamente con el operador y, siempre que es posible, las incorporamos al servicio".

Juan ha añadido que el nuevo contrato de transporte público permite "introducir mejoras con más agilidad y continuar ajustando el servicio a lo que necesita cada zona. El objetivo es facilitar la movilidad cotidiana de los residentes y ofrecer una alternativa cada vez más competitiva al vehículo privado, especialmente durante los meses de mayor demanda".

Las mejoras, línea a línea

Línea A13 (entre Sant Josep, es Cubells, cala d’Hort, Cala Vedella y Sant Josep): refuerza la conexión de Sant Josep con es Cubells e incorpora servicios hasta Cala d’Hort y Cala Vedella en diferentes franjas del día. A partir del 1 de julio, la conexión entre Sant Josep y es Cubells dispone de siete expediciones diarias, con salida de Sant Josep a las 8 horas, 10.15 horas, 13.45 horas, 15.05 horas, 18.10 horas, 19.15 horas y 20.15 horas, con llegada a es Cubells en 15 minutos.

De estas expediciones, cinco continúan también hasta Cala d’Hort y Cala Vedella, con salidas de Sant Josep a las 10.15 horas, 13.45 horas, 18.10 horas, 19.15 horas y 20.15 horas. En estos servicios, los pasos por Cala d’Hort son a las 10.40 horas, 14.10 horas, 18.35 horas, 19.40 horas y 20.40 horas. Finalmente, pasan por Cala Vedella con destino a Sant Josep a las 10.50 horas, 14.25 horas, 18.50 horas, 19.55 horas y 20.55 horas.

Además, se incorpora una última expedición nocturna entre Sant Josep y Cala d’Hort, con salida de Sant Josep a las 21.30 horas, paso por cala d’Hort a las 21.45 horas y llegada a Sant Josep a las 22 horas.

Línea A14 (entre Sant Josep y Cala Tarida): mejora la conexión entre ambos puntos y pasa a disponer de servicios en diferentes franjas del día. Las salidas desde Sant Josep hacia Cala Tarida son a las 12.15 horas y 16.35 horas, mientras que las salidas desde Cala Tarida hacia Sant Josep son a las 7.25 horas, 12.35 horas y 16.55 horas.

Con estos horarios, la línea refuerza especialmente las opciones de movilidad al mediodía y por la tarde, y mantiene también una primera conexión de retorno desde Cala Tarida a primera hora de la mañana.

Línea A15 (entre Sant Josep y Cala Vedella): queda reforzada con cinco expediciones diarias por sentido entre Sant Josep y Cala Vedella. Las salidas desde Sant Josep hacia Cala Vedella son a las 9 horas, 11.10 horas, 13 horas, 15.45 horas y 17.20 horas. Las salidas desde Cala Vedella hacia Sant Josep son a las 9.25 horas, 11.35 horas, 13.25 horas, 16.10 horas y 17.45 horas.

De este modo, Cala Vedella dispone de más opciones de conexión directa con Sant Josep a lo largo de la mañana, el mediodía y la tarde.

Con la combinación de las líneas A13 y A15, la conexión entre Sant Josep y Cala Vedella queda reforzada con hasta diez posibilidades de desplazamiento a lo largo del día, entre servicios directos y expediciones a través de es Cubells y cala d’Hort. Asimismo, cala d’Hort pasa a disponer de seis conexiones diarias desde Sant Josep durante la temporada estival, incluida una última expedición a última hora de la tarde.

Estas mejoras se enmarcan en el despliegue del nuevo servicio insular de transporte público impulsado por el Consell de Ibiza, que, según la institución, ha supuesto un incremento del 50% de los kilómetros de servicio, la incorporación de 100 autobuses nuevos, un 60% de los cuales son eléctricos, y un sistema completamente digitalizado para hacer el transporte público "más fiable, accesible y fácil de utilizar".