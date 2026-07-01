Jorge Nacher, de Ibiza, al rescate en Venezuela: el grupo balear de rescatistas entra en la zona cero

Jorge Nacher, concejal de Bienestar Social de Sant Antoni, ya se encuentra en Venezuela junto al Grupo Balear de Rescate para colaborar en las labores de búsqueda y localización de víctimas tras los devastadores terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio. El equipo, integrado por especialistas en rescate y unidades caninas, ha iniciado este miércoles el acceso a la denominada “zona cero”, en coordinación con otros grupos de emergencia desplegados sobre el terreno.

“Acabamos de entrar a zona cero. Estamos junto con USAR 13 y de camino a la zona de actuación”, trasladó Nacher en un breve mensaje enviado a primera hora de la mañana. La comunicación con el equipo es complicada: “No tenemos cobertura. Solo wifi de vez en cuando”, explicó desde Venezuela.

Misión: La Guaria

La misión se desarrolla en La Guaira, una de las áreas más golpeadas por los sismos, donde continúan los trabajos de búsqueda entre escombros. Según informó la Universidad de Carabobo, de Venezuela, el Cuerpo de Bomberos de la institución recibió al Grupo Balear de Rescate para coordinar las operaciones de salvamento en las zonas afectadas. El contingente desplazado desde España está formado por 20 especialistas y cinco perros.

La llegada al país se produjo tras un viaje de varios días que incluyó escalas en Bogotá y Valencia, debido a los graves daños sufridos por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Desde la sede de los Bomberos de la Universidad de Carabobo estaba previsto el inicio de una avanzada hacia La Guaira a las 5 de la mañana de este miércoles, con la participación de bomberos universitarios, exmiembros del cuerpo, personal sanitario y otros equipos de rescate.

La principal labor del grupo español será la localización de vida y la detección de víctimas, tanto vivas como fallecidas, para que posteriormente otros equipos puedan encargarse de las tareas de extracción y recuperación en las zonas señaladas.

Antes de entrar en la zona de actuación, el equipo quiso agradecer públicamente el trato recibido durante el vuelo por parte de la tripulación de Air Europa. “Vuestra cercanía, profesionalidad y amabilidad han hecho que el inicio de esta misión sea aún más especial”, señaló el grupo en un mensaje difundido antes de remarcar que “ahora empieza lo realmente importante”.

Nacher, que ya se encuentra sobre el terreno junto al resto de rescatistas, destaca que la misión entra ahora en su etapa decisiva, con los rescatistas desplegados sobre el terreno y centrados en una tarea prioritaria: encontrar a quienes aún puedan necesitar ayuda.