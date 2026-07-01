Cuatro jóvenes cualificados podrán trabajar un año en el Consell de Ibiza

El Consell Insular de Ibiza ha puesto en marcha el programa SOIB Oportunidades de Empleo para Personas Jóvenes Cualificadas en Entidades Locales 2026-2027, una iniciativa destinada a favorecer la incorporación al mercado laboral de jóvenes con formación específica.

El programa, promovido por el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB), cuenta con la cofinanciación de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y de la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo Plus. La duración de los contratos será de un año.

Personas desempleadas entre 18 y 30 años

El objetivo de esta convocatoria es regular la concesión de subvenciones destinadas a financiar los costes laborales derivados de la contratación, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social, de personas jóvenes desempleadas mayores de 18 años y menores de 30.

Para poder participar, los jóvenes deberán estar inscritos como demandantes de empleo en el SOIB y ser beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Las contrataciones están orientadas a facilitar una experiencia profesional vinculada a la titulación de las personas seleccionadas, mediante el desarrollo de tareas acordes con su formación.

En esta nueva convocatoria, el Consell de Ibiza y el SOIB ofrecen un total de cuatro puestos de trabajo. En concreto, se contratará a un técnico o técnica de Actividades Socioculturales, un técnico o técnica superior de Educación Infantil, un técnico o técnica superior de Integración Social y un técnico o técnica en Gestión Administrativa.

La iniciativa busca mejorar la empleabilidad de los jóvenes cualificados de la isla y facilitarles una primera experiencia laboral en el ámbito de las entidades locales. Al mismo tiempo, permitirá reforzar distintos servicios del Consell Insular de Ibiza durante el periodo de contratación. El importe total de la subvención concedida para el desarrollo de este programa asciende a 116.847,45 euros.