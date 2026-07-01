Salud
Chapuzón saludable con 'Aquafitness' para los mayores en Ibiza
El programa gratuito, dirigido a personas de más de 65 años, amplía este verano su oferta de tres a cuatro grupos tras la buena acogida de ediciones anteriores
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha iniciado este miércoles los talleres gratuitos de Aquafitness dirigidos a las personas mayores de 65 años del municipio. La iniciativa, impulsada por la concejalía de Bienestar Social, tiene como objetivo fomentar hábitos de vida saludables entre la población de mayor edad y promover un envejecimiento activo.
Las clases se impartirán durante los meses de julio y agosto en la playa de es Caló des Moro, en horario de mañana, los miércoles y jueves.
Ejercicios de gimnasia dentro del agua
La actividad está impartida por la profesora Maria Adelina Cristóbal Torres y consiste en sesiones de Aquafitness, una disciplina que combina ejercicios de gimnasia dentro del agua. Esta modalidad permite realizar actividad física de forma suave, segura y adaptada a las necesidades de las personas mayores.
Este año, ante la buena respuesta registrada en ediciones anteriores, el Ayuntamiento ha ampliado la oferta del programa, que pasa de tres a cuatro grupos. Este incremento ha permitido aumentar también el número de participantes, que pasa de los 58 usuarios inscritos en 2025 a los 70 de esta edición de 2026.
Con esta propuesta, la concejalía de Bienestar Social da continuidad a un programa consolidado y con gran acogida entre la gente mayor del municipio, tanto por sus beneficios para la salud física como por su contribución a fortalecer las relaciones sociales.
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