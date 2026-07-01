El jefe del Sector Naval de Baleares, el capitán de navío Javier Núñez de Prado, se despide de Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha recibido este martes al jefe del Sector Naval de Baleares, el capitán de navío Javier Núñez de Prado Aparicio, con motivo de su despedida institucional antes de dejar el mando este mes de julio para asumir su nuevo destino.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de la institución insular, Marí ha trasladado a Núñez de Prado su agradecimiento por la labor desarrollada durante su etapa al frente del Sector Naval de Baleares. El presidente también ha destacado la colaboración mantenida con las instituciones de la isla y la disposición mostrada por el capitán de navío en el marco de las relaciones institucionales.

Vicent Marí junto a Javier Núñez de Prado en su despedida institucional. / Consell de Insular de Ibiza

Un obsequio de céramica de 'Toniet'

Como muestra de reconocimiento y gratitud, Vicent Marí ha hecho entrega a Javier Núñez de Prado de una pieza de cerámica elaborada por el ceramista ibicenco 'Toniet', un obsequio con el que el Consell de Ibiza ha querido agradecer su trabajo y su vinculación institucional con la isla.

Obsequito de cerámica hecho por Toniet. / Consell de Insular de Ibiza

Por su parte, el capitán de navío correspondió al gesto entregando al presidente del Consell un ejemplar del libro 'La Historia de la Armada'. Según el Consell de Ibiza, la recepción concluyó en un clima de cordialidad institucional, con el reconocimiento mutuo al trabajo compartido durante esta etapa y el deseo de éxito a Núñez de Prado en la nueva responsabilidad que asumirá próximamente.