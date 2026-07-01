Tribunales
Gonzalo Marco Ariño, juez de Ibiza, asciende a magistrado
Gonzalo Marco Ariño se suma a otros dos jueces de las islas en este ascenso, que se ha hecho público en un acto celebrado en la Sala de Gobierno del TSJB
Gonzalo Marco Ariño, juez de Ibiza, ha ascendido a magistrado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Balears. Un ascenso que se celebró en un acto celebrado este miércoles en la Sala de Gobierno del TSJB. En total, en el acto se hizo oficial el ascenso de otros dos jueces de las islas: Manuel Núñez Jiménez y Sirus Mashouf Mohsenin.
Gonzalo Marco Ariño continuará en la plaza número 1 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Ibiza; Manuel Núñez Jiménez, que sirve la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Manacor, pasará a desempeñar la plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Palma, y Sirus Mashouf Mohsenin seguirá en la plaza número 18 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Palma.
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