Macrofiesta ilegal en Ibiza: drogas, problemas de tráfico y cientos de asistentes en una finca de Santa Gertrudis

La Policía Local de Santa Eulària interviene desde primera hora de este miércoles, 1 de julio, en una fiesta ilegal celebrada en una vivienda situada en un terreno rústico de la parroquia de Santa Gertrudis, con la presencia de varios centenares de personas.

El dispositivo cuenta con la participación de tres patrullas de la Policía Local, tres agentes de la Unidad de Atestados, una unidad del Grupo de Acción Preventiva (GAP) y el oficial de servicio. También colabora el destacamento de Tráfico de la Guardia Civil, que despliega dos unidades en la zona.

Operativo en las puertas de la casa rural donde se realizó la fiesta ilegal / Ayuntamiento de Santa Eulària

Según informa el Ayuntamiento, la fiesta cuenta con dos puntos de encuentro lanzadera: uno situado en un aparcamiento de Sant Rafel y otro en un aparcamiento del núcleo urbano de Santa Gertrudis, desde donde los asistentes acceden posteriormente hasta la finca.

A las 10.30 horas, los agentes han retirado seis vehículos y han levantado unas 15 actas por tenencia de drogas. Además, cuatro conductores han dado positivo en la prueba de detección de estupefacientes, mientras que ninguno ha arrojado resultado positivo en las pruebas de alcoholemia.

La celebración genera también diversas incidencias de tráfico y estacionamiento en el entorno de la vivienda. Los agentes han identificado a decenas de asistentes.

Sin licencia turística

La unidad del GAP ha identificado a la persona responsable de la sociedad propietaria del inmueble y ha comprobado que la vivienda no dispone de licencia turística. Según las primeras comprobaciones, en la casa reside su propietario y no consta que esté alquilada.

En el momento de la intervención se congregaban en el interior y el exterior de la finca varios centenares de personas. Los agentes no han podido acceder al interior de la vivienda para determinar con exactitud el número de asistentes, que podría superar las 200 personas.

El Ayuntamiento de Santa Eulària, a través de la Policía Local, continúa realizando las pesquisas necesarias para recabar los elementos que permitan acreditar ante las autoridades judiciales el carácter ilegal de la fiesta.