Sin fecha para la reapertura de la playa de es Bol Nou de Ibiza

La playa de es Bol Nou, conocida también como sa Caleta, que permanece cerrada desde abril de 2025 por riesgo de desprendimientos, de momento, continuará clausurada. «Mientras no tengamos garantías de seguridad, no reabriremos», afirmó tajante este miércoles el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, que reconoció que la intención inicial era que pudiera estar ya operativa «en mayo o en junio» de este año.

«Estamos pendientes de temas administrativos y burocráticos y contrataciones», señaló sin ofrecer más detalles sobre los pasos que faltan para poder permitir el acceso a la emblemática playa.

En todo caso, Roig insistió en que el Ayuntamiento de Sant Josep «sigue trabajando con el objetivo de poder abrir con seguridad, ya sea parcial o totalmente,» cuanto antes. No obstante, no se comprometió a dar fechas. «No sé cuándo podremos reabrirla, si será en dos semanas, en agosto o más tarde, pero la voluntad es que sea este año», subrayó. Tampoco concretó las actuaciones previstas para garantizar la seguridad en la zona ni en qué condiciones podrá volver a utilizarse este espacio.

Bañistas a pesar de la prohibición

A pesar de la prohibición del Ayuntamiento de Sant Josep, Diario de Ibiza fue testigo este mismo martes de que mucha gente se la salta a la torera y se cuela por el vallado de madera que instaló la administración municipal hace más de un año para tomar el sol y darse un baño. De nada sirve ni esa reja ni el cartel en el que se puede leer «Playa cerrada. Prohibido el paso, peligro de desprendimientos», escrito en cuatro idiomas: catalán, castellano, inglés y alemán.

Gente que toma el sol y se baña en es Bol Nou, el pasado martes. / Maite Alvite

No es la primera vez que pasa esto, desde que se decretó el cierre hay muchas personas que han obviado la prohibición y han seguido accediendo a la arena para tumbarse o remojarse en el agua, lo que ha obligado a intervenir a la policía en numerosas ocasiones.

«Lo que no puede ser es que la gente que quiera ir a esta playa corra un riesgo. Conjuntamente, y tras el informe que hemos recibido por parte de la Demarcación de Costas, no tenemos más remedio que cerrar esta zona de baño», explicó en abril del año pasado el alcalde, Vicent Roig. El 26 de ese mismo mes se hizo efectivo el cierre, que a este paso, podría durar hasta el año que viene.