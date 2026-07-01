Nuevas farolas inteligentes en el norte de Ibiza: Sant Joan renovará 230 luminarias con tecnología LED

El Ayuntamiento de Sant Joan avanza en la modernización del alumbrado público municipal con la sustitución de alrededor de 230 luminarias convencionales por nuevas luces LED inteligentes de alta eficiencia energética.

La actuación forma parte del proyecto Smart Island – Iluminación Inteligente y está financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos 2022.

Los trabajos se desarrollarán en Portinatx, Port de Sant Miquel, Sant Joan y Sant Miquel. Además de la renovación de las luminarias, el proyecto contempla la adecuación de cuadros eléctricos, la instalación de dispositivos de control y la incorporación de un sistema de telegestión punto a punto. Este sistema permitirá controlar de forma remota el encendido y apagado del alumbrado, regular la intensidad lumínica, monitorizar consumos y detectar incidencias en tiempo real.

Control remoto y ahorro energético

El presupuesto de la actuación asciende a 164.968,05 euros, IVA incluido, financiados mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La oferta mejor valorada incorpora como mejora la instalación de 21 luminarias adicionales y un plazo de suministro e instalación de cuatro semanas, una vez formalizado el contrato y completados los trámites administrativos.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta intervención permitirá reducir el consumo energético, optimizar el mantenimiento de la red, mejorar la seguridad y el confort de vecinos y visitantes, y avanzar hacia un municipio más eficiente, sostenible y digitalizado.

La nueva infraestructura incorporará además tecnología avanzada, etiquetado QR y una plataforma de gestión centralizada para el personal técnico municipal