Sucesos
Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
Un trabajador de 46 años, de nacionalidad española, se encuentra en estado crítico tras sufrir quemaduras extensas en la explosión de un tanque de gas.
Un trabajador de 46 años y nacionalidad española se encuentra en estado crítico tras resultar herido este miércoles por la mañana en la explosión de un tanque de gas en Cala Molí, en Ibiza. En el accidente laboral también ha resultado herido leve otro trabajador, un hombre de 26 años y nacionalidad portuguesa.
Según ha informado el SAMU 061, el suceso se ha producido sobre las 10.30 horas en esta zona del municipio de Sant Josep. Hasta el lugar se han desplazado dos recursos móviles, una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico, junto con efectivos de Policía Local, Guardia Civil y el cuerpo de bomberos.
Desde el Ayuntamiento de Sant Josep añaden que, de acuerdo a las primeras investigaciones, la explosión se ha producido cuando "el operario de un camión de suministro de gas se encontraba realizando la carga del depósito en la vivienda afectada".
Los equipos sanitarios han asistido a los dos heridos en el lugar de los hechos y posteriormente los han trasladado al Hospital Can Misses. El herido más grave presentaba quemaduras extensas y ha ingresado en la UCI a las 11.52 horas en estado crítico. El segundo afectado, de 26 años, ha sido trasladado con heridas de carácter leve y permanece en observación en el servicio de Urgencias.
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