Violencia de Género
Los gritos de una mujer alertan a la Policía Local de Sant Joan y acaban con un detenido por presuntos malos tratos en Ibiza
Cinco agentes intervinieron en una vivienda tras una primera actuación por una fuerte discusión con vecinos
La Policía Local de Sant Joan ha detenido a un hombre de origen alemán como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras escuchar gritos de auxilio de una mujer procedentes del interior de una vivienda mientras, precisamente, se encontraban en las inmediaciones del edificio, a donde ya habían acudido por una llamada de los vecinos, alertando de una fuerte discusión del hombre con los vecinos. En ese momento actuaban en colaboración con la Guardia Civil del Puesto de San Juan.
Según la publicación difundida por la Policía Local de Sant Joan, la actuación tuvo lugar durante la tarde de este martes, después de que una patrulla interviniera con el mismo individuo por una fuerte discusión con varios vecinos. El hombre presentaba, según la Policía Local, "un evidente estado de gran excitación y alteración".
Mientras los agentes permanecían en las inmediaciones de su domicilio realizando las gestiones derivadas de esa primera intervención, escucharon los gritos de auxilio de una mujer procedentes del interior de la vivienda. Ante la posible existencia de una agresión, se movilizó a un total de cinco agentes, que accedieron de forma inmediata al inmueble para prestar auxilio a la víctima y garantizar su seguridad.
Tras la intervención, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y puesto a disposición de la autoridad competente para la continuación de las diligencias.
La Policía Local de Sant Joan agradece en su publicación la coordinación y colaboración de la Guardia Civil del Puesto de San Juan y asegura que el trabajo conjunto permitió "una actuación rápida y eficaz para proteger a la presunta víctima".
Asistencia a las víctimas
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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