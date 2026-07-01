El ceramista de Ibiza Antoni Ribas Costa, ‘Toniet’: «Hay que dejar paso a las nuevas generaciones»

Aunque se jubila como profesor, Antoni Ribas Costa, Toniet, (Sant Jordi, 1955), deja claro que «esto no es una despedida» porque va a seguir trabajando como ceramista y echando una mano, si hace falta, a quien requiera su ayuda. Lo comenta minutos después de llegar al restaurante Sa Caleta, en la playa es Bol Nou, donde le han preparado un homenaje.

Él esperaba que la comida fuera en petit comité, pero, como dice bromeando, le han preparado «una trampa» y se ha encontrado con la sorpresa de que va a compartir mesa con casi medio centenar de alumnos y exalumnos de los cursos municipales que ha impartido en Sant Josep, Sant Agustí y Sant Jordi. Desde que ha entrado por la puerta, no ha parado de abrazar a gente. «Yo no sabía nada de esta historia», les comenta.

Vicky Baos, 'Toniet' y Neus Riera. / Vicent Marí

«Me jubilo solo de las clases porque ya tengo una edad y quiero que entre savia nueva. Lo que quiero es ir aligerando un poco la mochila, porque lo de ser profesor es un trabajo que ya se me hace pesado y, además, hay dejar que entren las nuevas generaciones. Me voy tranquilo porque sé que mi puesto lo ocupará gente preparada, exalumnos míos», afirma. Su última clase fue el pasado 19 de junio.

De la cerámica tradicional a una de autor

Recuerda que se estrenó como docente de cerámica «en unos cursos del INEM en la antigua Escola d’Art», en una época en la que era muy difícil encontrar profesores de este oficio artesanal en Ibiza». Él llegó «con ideas renovadas» y con un currículum ya de peso. «Empecé a estudiar cerámica con diez años en la Escola d’Art, cuando era una asignatura optativa. Tuve un profesor, Antonio Pomar, que me motivó y me abrió las puertas a muchos caminos y tuve la suerte de aprender también de dos maestros ibicencos, Joan Daifa y Gabrielet», destaca.

Toniet opina que en estas más de tres décadas de profesor su sector «ha cambiado mucho, a mejor, en Ibiza, desde una cerámica totalmente tradicional a una de autor y con cantidad de gente que ha abierto talleres, que trabaja muy bien y que ofrece clases». De su trayectoria como docente, asegura, lo que más valora es haber creado una segunda «familia» con todos esos discípulos que este martes le rinden un bien merecido tributo.