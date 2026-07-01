Incendio
Bomberos sofocan una pequeña hoguera mal apagada en ses Variades
Cuatro efectivos acuden al final de la calle Tramontana, en Sant Antoni, tras el aviso de la Policía Local
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Los Bomberos han actuado este maiércoles por la mañana en ses Variades, en Sant Antoni, para apagar una pequeña hoguera mal apagada localizada al final de la calle Tramontana. Según informan los Bomberos, el aviso llega después de que la Policía Local advirtiera de la presencia de restos de fuego en la zona. La salida se ha producido a las 7.45 horas y hasta el lugar se han desplazado cuatro bomberos.
La intervención ha sido sencilla y se ha limitado a apagar por completo la hoguera, que no llega a provocar superficie quemada. Según las primeras indicaciones, podría tratarse de los restos de alguna comida al aire libre realizado en la zona. No constan daños ni metros quemados.
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