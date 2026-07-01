‘Art with Heart’: la artista de Ibiza que pinta cuadros por encargo para ayudar a Venezuela

Patricia Ramos nació en Ibiza, vivió en Madrid y desde hace once años reside en Estocolmo. La decoración, que califica como uno de sus grandes amores, la llevó a estudiar arquitectura de interiores, pero la pintura y la ayuda humanitaria han acabado encontrándose en un proyecto personal que resume bien su manera de entender la vida: hacer algo útil con aquello que sabe hacer.

La iniciativa se llama ‘Art with Heart’ y consiste en crear pinturas por encargo para destinar después el 100% del dinero recaudado a apoyar su labor como voluntaria en World Central Kitchen (WCK), la ONG fundada por el chef José Andrés, especializada en llevar comida caliente a poblaciones afectadas por emergencias y catástrofes.

Una de las obras de Patricia Ramos destinada a causas benéficas. / Patricia Ramos

Detrás de la dana en Valencia

Ramos explica que la idea nació después de su experiencia en Valencia, tras las inundaciones. Sin pensárselo demasiado, viajó hasta allí para colaborar como voluntaria con WCK durante dos semanas. Aquella vivencia le confirmó que lo suyo no era ayudar desde una oficina, sino estar “codo con codo con la gente”, en el terreno, allí donde hiciera falta.

Sin embargo, ser voluntaria también implica gastos. Los desplazamientos, la estancia y todo lo que conlleva acudir a una emergencia corren muchas veces por cuenta de quienes deciden ayudar. Fue entonces cuando decidió unir dos partes esenciales de su vida: su oficio creativo y su compromiso humanitario.

Arquitecta de interiores y aficionada a la pintura desde siempre, empezó a hacer cuadros personalizados. No se trata de obras ya hechas que vende posteriormente, sino de piezas a medida. Cada persona le encarga un cuadro según el tamaño, los colores o el estilo que necesita para su casa, para un regalo o para un espacio concreto. Con ese dinero, Ramos financia su colaboración con WCK y contribuye a la labor de la organización allí donde se necesita.

Durante los últimos meses, fue reuniendo poco a poco lo obtenido con esos encargos. Al principio, reconoce, no fue fácil: empezó entre amigos, familiares y conocidos, hasta que la iniciativa comenzó a difundirse. La emergencia en Venezuela hizo que decidiera actuar de inmediato.

Viajar hasta Venezuela

Su primera intención fue viajar hasta allí para ayudar personalmente. Durante varios días estuvo en contacto con World Central Kitchen, Naciones Unidas y la Fundación Clinton, con presencia en Venezuela y que trabajan en la zona afectada. Sin embargo, le desaconsejaron desplazarse por motivos de seguridad y también por una cuestión práctica: el coste del viaje desde Estocolmo hasta Venezuela, con las complicaciones logísticas del momento, suponía gastar una parte importante de lo recaudado.

Ramos decidió entonces renunciar, esta vez, a lo que más le gusta —estar físicamente sobre el terreno— para hacer lo que consideraba más eficaz: enviar directamente el dinero a quienes ya estaban trabajando allí. “No quería quedarme quieta ni esperar a la siguiente catástrofe”, explica. Para ella, la ayuda tenía que llegar en ese momento.

La cantidad enviada asciende a 4.000 dólares, transferidos directamente a World Central Kitchen, cuya sede está en Washington. La organización ya trabaja en Venezuela con equipos locales, cocineros y voluntarios, distribuyendo comida caliente en zonas afectadas. Para Ramos, esa es precisamente una de las fortalezas de WCK: su capacidad de respuesta rápida y su manera de trabajar con profesionales y voluntarios del propio territorio.

La ibicenca conoció de cerca ese modelo durante su experiencia en Valencia. Allí comprobó, asegura, cómo la ONG lograba llegar a lugares donde otros no llegaban y cómo su objetivo iba más allá de entregar comida de emergencia: se trataba de ofrecer platos calientes, mantener una red constante de apoyo y permanecer el tiempo que hiciera falta desde semanas hasta años si es necesario.

Ahora, desde Estocolmo, Patricia Ramos continúa pintando y aceptando nuevos encargos. Cada cuadro es una pieza artística, pero también una forma de recaudar fondos para futuras emergencias. Su objetivo es seguir ayudando a través de ‘Art with Heart’ y continuar colaborando con World Central Kitchen siempre que haya personas que necesiten apoyo.