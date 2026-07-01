Abierto el plazo de inscripción para la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària

La Escuela Municipal de Música de Santa Eulària ha abierto el periodo de inscripción para el curso 2026-2027, que permanecerá abierto hasta el próximo 15 de julio. El centro vuelve a ofrecer una amplia propuesta formativa dirigida a alumnado de todas las edades, desde bebés hasta personas adultas.

La oferta incluye estudios instrumentales para estudiantes a partir de ocho años en especialidades como clarinete, saxofón, trompeta, trombón, flauta travesera, tuba, percusión sinfónica, violín o violonchelo, entre otros. También se imparten clases de lenguaje musical, coro infantil, coro de adultos y conjunto instrumental.

Danza Clásica, la principal novedad

La principal incorporación para el próximo curso es la especialidad de Danza Clásica, dirigida a alumnado a partir de los ocho años, ampliando así la oferta artística de la escuela.

Además, se mantienen las clases de canto, destinadas a jóvenes desde los 12 años y personas adultas, así como el área de Producción Musical, orientada a estudiantes a partir de 14 años y adultos interesados en la creación y edición musical mediante nuevas tecnologías.

Entre las propuestas del centro también destaca la posibilidad de formar parte de la Banda Juvenil o de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària des Riu, donde el alumnado participa durante todo el año en conciertos y actividades culturales.

Los más pequeños contarán con los programas de Infantil, para niños y niñas de 0 a 4 años, y de Iniciación Musical, para alumnado de 5 a 7 años, diseñados para fomentar el interés por la música desde edades tempranas. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción a través de su página web