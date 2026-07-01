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Abierto el plazo de inscripción para la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària

El centro abre la matrícula para el curso 2026-2027 hasta el 15 de julio e incorpora como novedad la especialidad de Danza Clásica

Abierto el período de inscripción para el curso 2026-2027 de la Escuela Municipal de Música

Abierto el período de inscripción para el curso 2026-2027 de la Escuela Municipal de Música / Sergio G. Canizares

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Redacción Ibiza

La Escuela Municipal de Música de Santa Eulària ha abierto el periodo de inscripción para el curso 2026-2027, que permanecerá abierto hasta el próximo 15 de julio. El centro vuelve a ofrecer una amplia propuesta formativa dirigida a alumnado de todas las edades, desde bebés hasta personas adultas.

La oferta incluye estudios instrumentales para estudiantes a partir de ocho años en especialidades como clarinete, saxofón, trompeta, trombón, flauta travesera, tuba, percusión sinfónica, violín o violonchelo, entre otros. También se imparten clases de lenguaje musical, coro infantil, coro de adultos y conjunto instrumental.

Danza Clásica, la principal novedad

La principal incorporación para el próximo curso es la especialidad de Danza Clásica, dirigida a alumnado a partir de los ocho años, ampliando así la oferta artística de la escuela.

Además, se mantienen las clases de canto, destinadas a jóvenes desde los 12 años y personas adultas, así como el área de Producción Musical, orientada a estudiantes a partir de 14 años y adultos interesados en la creación y edición musical mediante nuevas tecnologías.

Entre las propuestas del centro también destaca la posibilidad de formar parte de la Banda Juvenil o de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària des Riu, donde el alumnado participa durante todo el año en conciertos y actividades culturales.

Noticias relacionadas y más

Los más pequeños contarán con los programas de Infantil, para niños y niñas de 0 a 4 años, y de Iniciación Musical, para alumnado de 5 a 7 años, diseñados para fomentar el interés por la música desde edades tempranas. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción a través de su página web

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