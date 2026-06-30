Movilidad
Tres cruceros vuelven a provocar el caos en el puerto de Ibiza con cientos de turistas buscando un medio de transporte a pleno sol
Cientos de cruceristas esperan a pleno sol un medio de transporte en la zona de es Botafoc de Ibiza
Decenas, tal vez cientos de turistas. Muchas familias, con bebés y niños pequeños. Todos apelotonados en los escasos metros que hay frente a la nueva estación marítima de es Botafoc. Un flamante edificio que no puede esconder las miserias del puerto en ese momento puntual, a las 13.30 horas de este martes. Toda esta gente, grabada por una taxista de Ibiza, espera un modo de transporte para visitar la isla. Un taxi, un autobús... Es la misma imagen de descontrol y saturación que se repetía hasta hace poco y que, según el acuerdo al que llegaron el Consell y el Ayuntamiento con la Autoridad Portuaria, no se iba a repetir.
Aunque disponen de un servicio de taxi marítimo hasta el centro de la ciudad, en concreto hasta los muelles del Martillo, es posible que ni siquiera sepan que exista. Son los pasajeros de al menos dos cruceros que han recalado este martes en Vila, Son el 'Costa Pacífica', con capacidad para 3.780 pasajeros y que ha llegado a las 13.25 horas, y el 'Costa Smeralda', con 6.600 turistas y amarrado desde poco después del mediodía. Otro crucero, el 'Silver Ray', de menor tamaño (728 cruceristas), estén en el puerto desde las 11.30 horas.
En el vídeo, la taxista (que ha pedido que se elimine el audio) describe que ve a "niños al sol, a bebés...", y lamenta que en esta zona tan transitada este martes "no tenemos un controlador" que ponga orden. Porque, como critica, "las furgonetas hacen lo que quieren y no podemos entrar en las paradas" de taxi, tomadas por los turistas.
"¿Alguien puede solucionar esto de una vez?", se pregunta la taxista. Y finaliza el vídeo repitiendo varias veces: "Porque esto no es normal, no es normal".
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
- Cazan una serpiente con un truco infalible en una casa de Ibiza : 'Les molesta mucho y salen
- Luz verde para edificar en suelo rústico en toda la isla de Ibiza menos en Sant Joan
- Le arrancaron cuatro dientes en una operación de hombro en Ibiza y lleva más de un año esperando una solución: 'Me da vergüenza hablar y reír
- El turismo de los cruceros no sirve para nada': los comerciantes de Dalt Vila se quejan de que los cruceristas no consumen
- Una moto atropella a un peatón cuando cruzaba el cinturón de ronda frente a Diario de Ibiza
- La Policía inspecciona una clínica estética en Ibiza en una operación contra productos ilegales: comercializaban ácido hialurónico ilegal
- Estos son los 50 médicos históricos de Ibiza homenajeados por sus compañeros