Tres cruceros vuelven a provocar el caos en el puerto de Ibiza con cientos de turistas buscando un medio de transporte a pleno sol

Decenas, tal vez cientos de turistas. Muchas familias, con bebés y niños pequeños. Todos apelotonados en los escasos metros que hay frente a la nueva estación marítima de es Botafoc. Un flamante edificio que no puede esconder las miserias del puerto en ese momento puntual, a las 13.30 horas de este martes. Toda esta gente, grabada por una taxista de Ibiza, espera un modo de transporte para visitar la isla. Un taxi, un autobús... Es la misma imagen de descontrol y saturación que se repetía hasta hace poco y que, según el acuerdo al que llegaron el Consell y el Ayuntamiento con la Autoridad Portuaria, no se iba a repetir.

Aunque disponen de un servicio de taxi marítimo hasta el centro de la ciudad, en concreto hasta los muelles del Martillo, es posible que ni siquiera sepan que exista. Son los pasajeros de al menos dos cruceros que han recalado este martes en Vila, Son el 'Costa Pacífica', con capacidad para 3.780 pasajeros y que ha llegado a las 13.25 horas, y el 'Costa Smeralda', con 6.600 turistas y amarrado desde poco después del mediodía. Otro crucero, el 'Silver Ray', de menor tamaño (728 cruceristas), estén en el puerto desde las 11.30 horas.

En el vídeo, la taxista (que ha pedido que se elimine el audio) describe que ve a "niños al sol, a bebés...", y lamenta que en esta zona tan transitada este martes "no tenemos un controlador" que ponga orden. Porque, como critica, "las furgonetas hacen lo que quieren y no podemos entrar en las paradas" de taxi, tomadas por los turistas.

"¿Alguien puede solucionar esto de una vez?", se pregunta la taxista. Y finaliza el vídeo repitiendo varias veces: "Porque esto no es normal, no es normal".