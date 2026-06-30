El traslado de residuos de Ibiza, aún pendiente de "flecos administrativos" en Mallorca

El traslado de residuos desde Ibiza a Mallorca no ha comenzado este lunes 29 de junio, la fecha que hace solo una semana se manejaba por parte del Consell de Ibiza como límite para poner en marcha el plan piloto. El primer envío, llamado a abrir una nueva etapa en la gestión de las basuras de la isla, está pendiente de los trámites administrativos que se desarrollan en la institución insular mallorquina.

La explicación que se da desde Ibiza es que, si bien el operativo está preparado, falta la firma del convenio con el Consell de Mallorca. "Pues así era, iba a empezar este lunes. Pero seguimos pendientes de la firma del convenio con Mallorca. Se retrasa por un asunto de burocracia interna. Por lo visto son temas entre técnicos. Nos consta que están sobre ello", afirma un portavoz del Consell ibicenco, que añade: "Desde el Consell de Mallorca nos dicen que estará solucionado en breve. Esperemos que así sea. Nosotros estamos preparados para iniciar el traslado de basuras, esperando la luz verde, para comenzar ya", añade la misma fuente, que no se atreve a precisar si el desbloqueo llegará "en un par de días o una semana".

Los flecos

Desde Mallorca, sin embargo, se evita fijar cualquier calendario. Una portavoz del Consell de esa isla confirma que "no hay una fecha todavía para el inicio del traslado" y admite que Ibiza "ya lo tiene todo listo y todo preparado", si bien subraya que la institución mallorquina aún está cerrando "unos flecos a nivel administrativo". Solo cuando esos trámites estén terminados, añade, se podrá firmar el convenio entre las dos instituciones.

El convenio prevé que entre la firma y el inicio efectivo de los traslados pueda transcurrir un periodo de tiempo. “Firmar el convenio y que te lleguen al día siguiente los residuos para tratarlos, no”

La misma fuente mallorquina tampoco concreta, cuando se le pregunta, si el margen debe medirse en días o en semanas. "De meses esperamos que no, evidentemente. De momento no hay una fecha concreta. Estamos trabajando de forma intensa para terminar estos trámites administrativos y poder firmar", señala. Mallorca introduce además otro matiz relevante: el convenio prevé que entre la firma y el inicio efectivo de los traslados pueda transcurrir un periodo de tiempo. "Firmar el convenio y que te lleguen al día siguiente los residuos para tratarlos, no", advierte.

El Consell de Mallorca rechaza hablar de retraso o de contratiempo. Su versión es que el procedimiento sigue su curso y que la tramitación debe completarse con garantías. "No es un retraso, no es que haya habido algún contratiempo. Simplemente que hay un procedimiento administrativo que se tiene que seguir y a veces es más complicado de lo que parece. Hay que seguir los pasos administrativos para que todo esté hecho de forma impoluta", afirma el portavoz.

El nuevo escenario contrasta con la previsión comunicada hace una semana. Entonces, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, explicó que el traslado se iniciaría esa misma semana o, "más probablemente", este lunes 29 de junio, aunque ya advertía de que la decisión sobre cuándo saldría el primer contenedor estaba pendiente de "flecos burocráticos". El convenio, según se explicó entonces, estaba cerrado y solo faltaba rubricarlo de forma electrónica.

El transporte

El dispositivo diseñado es un plan piloto para enviar residuos embalados a la planta de valorización energética de Tirme, en Mallorca. La finalidad es comprobar cuál es la forma más eficiente de realizar el traslado y garantizar que la operativa no genere olores, lixiviados ni molestias ni en Ibiza ni en Mallorca. Marí defendió que ese ensayo debía servir para que el movimiento de basuras no se convirtiera en un problema añadido.

La parte marítima del traslado se ha confiado a Baleària, que debe poner un barco para cubrir la ruta directa entre el puerto de Ibiza y el de Palma, inicialmente de lunes a viernes. La embarcación no estará dedicada en exclusiva a la basura ibicenca, sino que también transportará otro tipo de carga y pasaje. El presidente insular reconoció la dificultad de encontrar un buque adecuado y descartó la alternativa de un trayecto indirecto con paso previo por Valencia.

Cuando el traslado pueda empezar, tampoco lo hará de forma masiva. La previsión del Consell de Ibiza es que el arranque sea progresivo, con aumentos posteriores en función de cómo funcione la logística. La UTE Giref tiene encomendada la operativa: embalaje, transporte terrestre hasta el puerto de Ibiza, transporte marítimo, trato con la naviera y traslado desde el puerto de Palma hasta Tirme.

El marco económico y político del proyecto se apoya en un pacto a tres bandas entre el Govern balear y los consells de Mallorca y Ibiza. El Consell de Mallorca ya habría recibido la documentación del Govern que garantiza el abono de 50 millones de euros, una compensación vinculada a la posibilidad de que otras islas utilicen la planta mallorquina.