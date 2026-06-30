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Un trabajador de mantenimiento de las ambulancias de Ibiza, en estado grave tras sufrir un golpe de calor

El comité de empresa de Gsaib denuncia las condiciones de trabajo en las instalaciones y reclama medidas urgentes

Una de las ambulancias de la flota de GSAIB en Ibiza.

Una de las ambulancias de la flota de GSAIB en Ibiza. / Europa Press

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Redacción Ibiza

Ibiza

El personal de ambulancias de Ibiza y Formentera, que gestiona Gsaib, empresa que depende del Govern, ha denunciado que un trabajador de una empresa externa a Gsaib, encargado del mantenimiento de las ambulancias, sufrió este lunes un golpe de calor mientras realizaba su trabajo y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, donde ingresó en estado grave.

Desde el comité de empresa de Gsaib han trasladado su apoyo al trabajador y a su familia, y le han deseado una “pronta y completa recuperación”.

La representación de los trabajadores sostiene que lo ocurrido “no es un hecho aislado ni imprevisible” y asegura que lleva “mucho tiempo” denunciando ante la Inspección de Trabajo, el Servicio de Prevención y la Gerencia las “graves deficiencias” existentes en las instalaciones de Ibiza y Formentera. Según el comité, el actual Govern también es conocedor de esta situación.

El comité afirma que, mientras el resto de islas cuentan con “instalaciones dignas y adaptadas”, en las Pitiusas se siguen soportando “condiciones impropias”. En este sentido, señala que las ambulancias, “una flota completamente nueva y esencial para la atención de las emergencias”, permanecen a la intemperie, expuestas al sol durante horas.

La representación laboral añade que los trabajadores desempeñan sus funciones en espacios “sin la protección adecuada” y, en algunos casos, “ni siquiera correctamente señalizados”. Según el comité, en jornadas de calor extremo como la de este lunes, esta situación “pone en riesgo la salud e incluso la vida de las personas”.

El comité de empresa de Gsaib critica las “promesas”, los “retrasos” y el “constante ir y venir de expedientes”. También asegura que, aunque la Inspección de Trabajo realiza visitas y emite requerimientos, “los problemas continúan sin resolverse”.

“No queremos tener que lamentar una desgracia irreparable para que, por fin, se actúe. Ningún trabajador debería jugarse la vida por acudir a su puesto de trabajo”, sostiene el comité, que reclama que la prevención sea “una prioridad antes de que ocurra” un accidente.

La representación de los trabajadores ha anunciado que este miércoles tienen previsto mantener una reunión con la consellera de Salud de Baleares, Manuela García, aprovechando que ésta visita Ibiza, en la que le trasladará este suceso y el resto de reivindicaciones que considera “urgentes e inaplazables”. El comité espera que esta vez exista “un compromiso real, con soluciones concretas y plazos definidos”.

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“La salud, la seguridad y la dignidad de los trabajadores no pueden seguir esperando. Es el momento de actuar”, concluye el comunicado.

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