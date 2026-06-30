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Tobbalink pide matrimonio a Paula Currás en Ibiza con es Vedrà como testigo: "Un sueño hecho realidad"
El creador de contenido gallego se arrodilló con el anillo en la mano durante una romántica jornada en yate rodeado de sus seres queridos
El creador de contenido gallego Saúl Pérez, popularmente conocido como Tobbalink, y Paula Currás, también creadora de contenido gallega, han convertido Ibiza en el escenario de uno de los momentos más especiales de su historia de amor: su pedida de matrimonio.
La pareja compartió en Instagram imágenes del romántico momento vivido a bordo de un yate frente a la isla de es Vedrà, uno de los enclaves más icónicos y magnéticos de Ibiza. Rodeados de sus seres queridos, vestidos ambos de blanco y con el imponente islote como telón de fondo, Tobbalink se arrodilló con el anillo en la mano para hacer la gran pregunta.
La respuesta no tardó en llegar. En el vídeo compartido por ambos, Paula rompe a llorar emocionada al ver a su pareja arrodillada y responde que sí rápidamente, entre lágrimas, abrazos y la alegría de los presentes.
"Es Vedrà siempre fue un sitio mágico para mí… y ahora más. Te quiero hoy y el resto de mi vida. 24/06/2026", escribió Paula junto al vídeo. La fecha apunta, previsiblemente, al día en el que tuvo lugar la pedida. En otra publicación, la creadora de contenido resumió la experiencia con una frase breve pero contundente: "Un sueño hecho realidad".
Tobbalink también compartió varias imágenes de la jornada y dejó claro que el viaje a Ibiza quedará marcado para siempre en su memoria. "Un viaje que no olvidaré en la vida!", escribió en su perfil.
La emoción no fue solo cosa de los protagonistas. Las publicaciones no tardaron en llenarse de felicitaciones de seguidores y amigos, aunque fue Martín Currás Núñez, padre de la novia, quien dejó uno de los comentarios más sentidos: "Ser testigo de la pedida de matrimonio de mi hija es uno de esos momentos que le dan sentido a todo... verla crecer, amar y elegir su camino… y saber que, aunque da un paso hacia una nueva vida, siempre llevará conmigo el primer hogar en su corazón".
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