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Una testigo del accidente en la rotonda de es Botafoc de Ibiza: "Pasó a dos metros de mí, iba como a 150 kilómetros por hora y voló hasta el banco"

El conductor les dijo, tras salir del coche por su propio pie, que "llevaba tres días sin dormir"

Estado en el que quedó el coche tras atravesar la rotonda de Ibiza.

Estado en el que quedó el coche tras atravesar la rotonda de Ibiza. / Diario de Ibiza

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César Navarro Adame

César Navarro Adame

Ibiza

Una de la madrugada de este martes. Una residente en Ibiza, su pareja y su hija regresan de darse un baño y de cenar en uno de los restaurantes de la playa de Talamanca. Cuando están a la altura de la rotonda de entrada al puerto deportivo Botafoc Ibiza y la zona portuaria desde la avenida de Juan Carlos I, en la acera de la esquina del edificio Terrazas de Botafoch, un coche pasa zumbando a su lado.

Pudo ser una tragedia, se salvaron por apenas dos metros. "Pasó a dos metros de nosotros, iba como a 150 o 180 kilómetros por hora, atravesó la rotonda y voló como un hotweel hasta estrellarse contra la pared" de la sucursal de CaixaBank. Donde dejó un boquete de considerables dimensiones. El coche destrozó la zona ajardinada de la rotonda y perdió su frontal para quedar prácticamente en siniestro total. Destrozado.

El conductor, que ha dado positivo en los controles de droga y alcohol, salió del vehículo siniestrado "por su propio pie" cuando esta familia ibicenca se disponía a auxiliarle, todavía con el susto en el cuerpo. "Casi nos atropella" y cuando pudieron hablar con él, les dijo que "llevaba tres días sin dormir". Y les confirmó, como luego confirmaría el correspondiente test llevado a cabo por los agentes de la Policía Local de Ibiza, que había consumido drogas.

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La Policía Local, que se personó en el lugar poco después del accidente, ha imputado al conductor un delito contra la seguridad vial. En las imágenes publicadas por Diario de Ibiza se aprecia además un árbol de gran tamaño tendido sobre la calzada y parte de la jardinería de la rotonda que el conductor se llevó por delante esparcida por la zona.

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