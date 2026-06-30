Silvia Abril disfruta de una escapada de amigas en Formentera: «48 horas pueden ser tan reparadoras»

La actriz, humorista y presentadora Silvia Abril ha elegido Formentera para disfrutar de una escapada de 48 horas junto a cuatro amigas. La artista ha compartido en su cuenta de Instagram varias imágenes de su estancia en la isla acompañadas de un mensaje en el que resume el espíritu del viaje: «48 horas pueden ser tan reparadoras. ¡Gracias, queridas! ¡Esto ya huele a verano!».

En las fotografías publicadas se puede ver al grupo alojado en una villa de Formentera, donde han disfrutado de momentos de descanso junto a la piscina, comidas compartidas y hamacas con vistas al paisaje mediterráneo. Las cuatro amigas también han recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de la isla.

Entre las imágenes destaca una visita a Cap de Barbaria, uno de los enclaves más fotografiados de Formentera, además de instantáneas en la costa con las aguas turquesas características de la isla y paseos por diferentes rincones del litoral. El álbum refleja una escapada centrada en la tranquilidad, la naturaleza y la desconexión.

Silvia Abril suele compartir con sus seguidores algunos momentos de sus viajes y vacaciones. En esta ocasión ha mostrado el lado más relajado de Formentera, uno de los destinos favoritos de numerosas personalidades durante el verano. La publicación ha recibido miles de 'me gusta' y más de 100 comentarios de seguidores que destacan la belleza de la isla y el ambiente de la escapada: "Como ensancha el alma tener hermanas de vida", señala una seguidora.