Santa Eulària prepara el otoño de sus mayores con talleres, bailes y rutas saludables

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha reunido de nuevo a la Taula des Majors para diseñar la programación dirigida a las personas mayores durante el segundo semestre del año. La reunión, presidida por la alcaldesa, Carmen Ferrer, ha congregado a representantes de los clubes de mayores de todas las parroquias y a participantes en las actividades que organiza el departamento de Bienestar Social.

Además de presentar las próximas propuestas, el encuentro ha servido para analizar las actividades desarrolladas durante la primera mitad del año y recoger las inquietudes y sugerencias de este colectivo, según ha informado el Consistorio.

La alcaldesa Carmen Ferrer en la Taula des Majors. / A.S.E.

Balance y nuevas actividades

Durante la sesión también han participado una enfermera y una doctora de Atención Primaria del centro de salud de Santa Eulària, responsables del programa 'Rutes Saludables'. Ambas han explicado el funcionamiento de esta iniciativa, que promueve hábitos de vida saludables mediante caminatas adaptadas y otras acciones de promoción de la salud.

El Ayuntamiento ha destacado que la programación del primer semestre ha incluido una docena de actividades orientadas al envejecimiento activo, la participación social y el bienestar de las personas mayores. Entre ellas figuran las mesas de estimulación cognitiva, la actividad física al aire libre, los bailes de salón, las charlas preventivas de la Guardia Civil, un taller de acuarela, una charla sobre apicultura con degustación de mieles ibicencas, el club de lectura, el cinefórum y los cursos sobre WhatsApp y otras herramientas digitales.

De cara a los próximos meses, el Consistorio mantendrá parte de esa oferta e incorporará nuevas propuestas. El programa incluirá talleres de memoria y estimulación cognitiva, actividad física al aire libre, bailes en línea, un taller de elaboración de velas con cera de abeja de Ibiza, otro dedicado a los jabones mediterráneos, charlas formativas, talleres navideños, además del club de lectura, el cinefórum y los cursos de informática.

Participantes de la Taula des Majors. / A.S.E.

Avance de la programación de octubre

El Ayuntamiento también ha avanzado los actos previstos con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebrarán los días 1, 2 y 4 de octubre. La programación buscará fomentar la participación, la convivencia y el reconocimiento de este colectivo.

Según ha recordado el Consistorio, la Taula des Majors constituye un órgano de participación en el que los representantes de los clubes y las personas asistentes pueden trasladar propuestas, comentarios y sugerencias sobre cualquier asunto relacionado con las personas mayores del municipio.