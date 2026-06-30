Sant Antoni reúne a expertos y responsables públicos para abordar la aplicación del nuevo decreto de protección de la posidonia

El Ayuntamiento de Sant Antoni y el Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul de la Universitat Jaume I han celebrado este martes una jornada técnica especializada para analizar la aplicación del nuevo Real Decreto 191/2026, que refuerza la protección de las praderas de Posidonia oceanica, uno de los ecosistemas más valiosos del Mediterráneo.

El seminario, titulado «Aplicación práctica del Real Decreto 191/2026 y protección de las praderas de Posidonia oceanica», fue impartido por los profesores Esteban Morelle-Hungría, de la Universitat Jaume I, y César Bordehore, de la Universitat d'Alacant, y reunió a buena parte de los técnicos y responsables públicos que trabajan en la gestión y conservación del medio marino en Ibiza.

La jornada fue inaugurada por la concejala de Medio Ambiente, Playas y Limpieza de Sant Antoni, Pepita Torres, y contó también con la presencia del alcalde, Marcos Serra, quien agradeció la celebración de esta iniciativa y destacó la importancia de seguir impulsando espacios de formación y coordinación entre administraciones para mejorar la protección del entorno marino.

Por su parte, la directora ejecutiva de Ibiza & Formentera Preservation, Inma Saranova, subrayó que este tipo de formaciones «son necesarias para mejorar la eficacia y la eficiencia en la protección de nuestros mares».

Entre los asistentes figuraban representantes del Govern balear, los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep, Ports de les Illes Balears, el Servicio de Agentes de Medio Ambiente, el Servicio de Control y Vigilancia del Litoral, así como entidades científicas y ambientales como Ibiza & Formentera Preservation y el GEN-GOB.

Uno de los ponentes. / ASA

Durante la jornada se analizaron las principales novedades del nuevo marco normativo, con especial atención a su aplicación práctica, el reparto de competencias entre administraciones, el régimen sancionador y la protección penal frente a los daños ocasionados sobre las praderas de posidonia.

El director del Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul y coordinador del seminario, Esteban Morelle-Hungría, destacó que el nuevo real decreto «supone un importante avance en la protección de los ecosistemas marinos», aunque advirtió de que su eficacia dependerá de la formación de los profesionales encargados de aplicarlo y de la coordinación entre las distintas administraciones.

La conservación de la posidonia requiere una respuesta integral

Morelle-Hungría añadió que la conservación de la posidonia requiere una respuesta integral en la que confluyan el conocimiento científico, el derecho ambiental y la investigación de los daños ecológicos. En este sentido, recordó que el Aula ha puesto en marcha una microcredencial universitaria de 3,5 créditos sobre esta materia, que cuenta con 16 alumnos, la mayoría personal técnico de entidades de Baleares.

Los ponentes junto al alcalde y la concejala. / ASA

Por su parte, el investigador de la Universitat d'Alacant y director de MarLab-Dénia, César Bordehore, destacó que las praderas de posidonia constituyen «uno de los ecosistemas más importantes del Mediterráneo» por su biodiversidad y por los servicios ambientales que prestan, como la protección del litoral frente a la erosión o la captura de carbono. Asimismo, señaló que una adecuada evaluación científica de los impactos permite mejorar la gestión pública y adoptar medidas de conservación más eficaces.

El programa se estructuró en cuatro bloques dedicados al nuevo marco jurídico, la ecología de la posidonia, la protección penal de los delitos ambientales y las técnicas de detección, documentación y valoración de los daños ecológicos de origen humano. La jornada concluyó con un debate entre los asistentes.

Según la organización, la elevada participación de técnicos de las distintas administraciones con competencias en el litoral y el medio marino pone de manifiesto el interés por la aplicación del nuevo decreto y la necesidad de reforzar la cooperación institucional para garantizar la protección efectiva de uno de los hábitats más emblemáticos del Mediterráneo.