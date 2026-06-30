Sa Veu des Poble "da el salto" a la política insular y concurrirá también al Consell y el Ayuntamiento de Ibiza

Sa Veu des Poble, el partido liderado por José Luis Rodríguez que en las pasadas elecciones del mes de mayo de 2023 obtuvo dos concejales en el Ayuntamiento de Sant Joan, ha decidido "dar el salto" a la política insular y presentará listas electorales tanto al Consell como al Ayuntamiento de Ibiza en la convocatoria prevista para el próximo año.

El propio Rodríguez explica que el objetivo del partido es "trasladar a otras instituciones la misma estrategia que ha llevado a cabo en el Consistorio de Sant Joan en estos tres años" de mandato. "Presentar mociones e iniciativas en positivo", añade, "lejos de la oposición destructiva y del no a todo, haciéndose eco de las reclamaciones ciudadanas que sean beneficiosas para el municipio".

El secretario general de Sa Veu des Poble considera que esta es "una forma de hacer política que se ha traducido por ejemplo en dar respaldo a los presupuestos del gobierno local tras incluirse en las cuentas una serie de propuestas que plantearon".

Rodríguez explica que "lleva meses madurando" la decisión de presentarse al Consell y el Ayuntamiento de Ibiza y que ya ha mantenido "contactos con dirigentes de otras formaciones que concurrieron en las pasadas elecciones, pero que no piensan hacerlo en 2027". Algunos deben haber aceptado la oferta porque indica que "les ha terminado de convencer el ánimo que han recibido de muchos ciudadanos para que den el paso" y se presenten en las listas del partido.

Sa Veu des Poble maneja ya incluso un calendario para preparar las próximas elecciones. Preguntado por los candidatos tanto al Consell como a los consistorios de Sant Joan y Vila, Rodríguez explica que tienen previsto elegirlos "a finales de septiembre o principios del mes de octubre".