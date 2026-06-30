La plantilla de Cruz Roja Ibiza concluye las protestas de junio y reclama sentarse a negociar

La plantilla de Cruz Roja en Ibiza ha celebrado este jueves la última concentración prevista durante el mes de junio para reclamar a la entidad que se siente a negociar el convenio autonómico. Los trabajadores, que se han movilizado todos los martes y jueves de junio, aseguran que ahora esperan una respuesta de Cruz Roja Baleares, después de que la organización señalara que no se pronunciaría hasta que concluyeran las protestas.

"Estamos a la espera de ver qué pasa ahora, si hay algún movimiento o si tenemos que emprender otro tipo de acciones", explica Silvina Carrillo, trabajadora social y responsable técnica de los proyectos de personas sin hogar y reclusos de Cruz Roja en Ibiza, que estos días ha ejercido como portavoz de la plantilla ante la ausencia de delegado sindical en la isla.

"Lo primero es sentarse a negociar"

La plantilla reclama que se tenga en cuenta la realidad específica de Ibiza y el elevado coste de vida en la isla. "Vivir en Ibiza no es lo mismo que vivir en Cuenca", compara.

Uno de los puntos centrales del conflicto es la intención de Cruz Roja de adherirse al convenio estatal de acción social, una opción que los trabajadores rechazan porque, según aseguran, no supondría "ninguna mejora". "Lo que queremos es mejorar lo que tenemos, no ir para atrás", sostiene Carrillo.

Trabajadores de la Cruz Roja reclaman sus derechos durante la manifestación / USO

Por otro lado, la portavoz advierte además de que esa adhesión implicaría perder el convenio autonómico propio de Cruz Roja, caducado desde diciembre, y también determinados derechos laborales. Entre ellos menciona: "días de asuntos propios y condiciones vinculadas a las bajas por enfermedad". "Perderíamos condiciones sociales, no mejoraríamos", resume.

Además, la plantilla reclama también la inclusión de un plus de insularidad, una compensación que, según Carrillo, ya perciben trabajadores de otras entidades sociales en la isla. "Ya hay determinadas entidades sociales que lo están cobrando aquí en Ibiza y queremos conseguir lo mismo", señala.

Sin huelga, pero a la espera de respuestas

Por ahora, los trabajadores no han planteado una huelga ni han dejado de prestar servicio. "Seguimos trabajando. Simplemente han sido las protestas para visibilizar la situación", explica Carrillo. La trabajadora social recalca que la plantilla no quiere perjudicar a las "personas usuarias" y que hacen esto "por vocación".

En la misma línea, Carrillo defiende que unas condiciones laborales dignas son necesarias para garantizar la calidad de la atención. "Para dar respuesta profesional y adecuada con personas formadas necesitamos continuidad, y para que haya continuidad tiene que haber salarios dignos" advierte.

La responsable técnica recuerda que muchos de los proyectos de Cruz Roja implican un acompañamiento prolongado a personas mayores, familias en dificultades o personas sin hogar. "Es un trabajo a largo plazo. Necesitamos continuidad para entablar esa relación de confianza entre las personas que atendemos y nosotros", explica.

En Ibiza, según Carrillo, todos los trabajadores apoyan la reivindicación del convenio, aunque no todos hayan podido acudir a la concentración de este jueves. También han recibido el respaldo de voluntarios de Cruz Roja, que se han sumado a algunas de las protestas.

Por último, cabe destacar que la plantilla de Ibiza mantiene contacto diario con el comité de empresa y los delegados sindicales en Palma. "El convenio es autonómico, así que hay que sentarse a negociar con las personas responsables de Cruz Roja Baleares", concluye Carrillo.