Sucesos
Pierde el control de su coche bebido y drogado y se estampa contra una sucursal bancaria de Ibiza
El conductor ha sido denunciado por un delito contra la seguridad vial
El conductor de un turismo, que ha dado positivo en los controles de droga y alcohol, ha estampado su coche contra la sucursal bancaria de CaixaBank situada al final de la avenida Juan Carlos I, junto a la rotonda de entrada al puerto deportivo Botafoc Ibiza y la zona portuaria de es Botafoc.
Desde el Consistorio explican que el coche, antes de chocar contra el edificio Terrazas de Botafoch y provocar un enorme agujero en la pared, atravesó la rotonda que da acceso también a la zona de Talamanca. El accidente se produjo alrededor de la una y media de la madrugada, y como consecuencia del impacto, saltaron los airbargs del coche, que perdió todo su frontal y ha quedado siniestro total.
La Policía Local ha imputado al conductor un delito contra la seguridad vial. En las imágenes se aprecia además un árbol de gran tamaño tendido sobre la calzada y parte de la jardinería de la rotonda que el conductor se llevó por delante esparcida por la zona. Por suerte, no pasaba ningún peatón por ese lado de la acera en el momento del siniestro.
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