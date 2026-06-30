Dos ofertas de empleo en Formentera para menores de 30 años: requisitos y plazo para inscribirse

El Consell de Formentera recuerda que continúa abierto hasta el próximo 12 de julio el plazo para presentar candidaturas a dos ofertas de empleo del programa SOIB Oportunidades de Empleo para personas jóvenes cualificadas en entidades locales 2026-2027.

Las plazas que siguen disponibles son la de administrativo de relaciones laborales y recursos humanos, dirigida a personas con el título de técnico superior en Administración y Finanzas (ADG32) o técnico superior en Asistencia a Dirección (ADG31), y la de técnico auxiliar de deportes, para personas con el título de técnico superior en Condicionamiento Físico (AFD32) o técnico superior en Enseñanza y Animación Socioesportiva (AFD31).

Dos ofertas de empleo en Formentera para menores de 30 años / Consell de Formentera

Para participar en el programa es necesario tener más de 18 años y menos de 30, estar inscrito en el SOIB como demandante de empleo, disponer de la titulación requerida, ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y no haber tenido, durante los últimos seis meses anteriores a la publicación de la oferta, un contrato subvencionado por el SOIB dentro de cualquier programa de fomento del empleo.

Las personas interesadas pueden inscribirse en las ofertas a través del portal web del SOIB. Para más información sobre el programa, se puede consultar la página de ofertas SOIB Oportunidades de Empleo para Personas Jóvenes Cualificadas en Entidades Locales 2026.

También se puede contactar con el Servei de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera en los teléfonos 971 073 887 y 971 590 984.