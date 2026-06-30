Nuevos suelos urbanos en Ibiza: 3.000 coches más solamente en Vila

Los nuevos suelos urbanos que están activando las instituciones del PP balear e ibicenco para ampliar la oferta de vivienda residencial conllevarán un importante aumento del parque automovilístico insular, ya totalmente saturado en la actualidad. Serán vehículos que circularán todo el año, y no solo durante el verano.

Según se desprende de las densidades de población que figuran en las normativas que aplica el Govern para implantar estos suelos, así como las ratios de vehículos por cada 1.000 habitantes que hay en isla de Ibiza según el Ibestat, el número de coches que generará cada hectárea convertida en nuevo suelo urbano será de 110, aunque en el caso de Vila esta cifra llegará a los 138 coches por hectárea. Ello es así porque en este municipio se permite más densidad edificatoria.

En el año 2023, último que figura con datos completos en Ibestat, había en el conjunto de la isla de Ibiza un promedio de 616 coches (solo turismos, sin contar camiones, camionetas o motocicletas) por cada 1.000 habitantes. Las cifras varían ligeramente según el municipio, porque en Sant Antoni son 571 por cada 1.000 habitantes y en Sant Josep se dispara a 653, la cifra más alta de la isla.

Congestión de tráfico a la altura de sa Blanca Dona / JA RIERA

El municipio de Vila es el que mejor permite ilustrar de momento el aumento que se producirá en el parque móvil. El Ayuntamiento de la ciudad es el único que ha delimitado ya los ámbitos que va a recalificar, cosa que aún no han hecho los demás. La superficie afectada es en este caso de 23,67 hectáreas.

5.300 habitantes más: 3.000 coches nuevos

Teniendo en cuenta que las leyes 4/2025 y 3/2024 del Govern balear contemplan una densidad para el municipio de Vila de hasta 225 habitantes por hectárea, el resultado de la recalificación proyectada serán unos 5.300 nuevos habitantes.

Si se mantiene en los próximos años el promedio de 616 coches para cada 1.000 habitantes en la ciudad, eso significa que se generarían 3.080 coches más como consecuencia directa de la recalificación de estos terrenos actualmente considerados rústicos con la categoría de Áreas de Transición. Son 130 automóviles más por cada 10.000 metros cuadrados urbanos.

En Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària no es posible cuantificar aún ese aumento del parque automovilístico fijo, porque no se han delimitado aún las zonas que se recalificarán como urbanas. En todo caso, y teniendo en cuenta que en dichos municipios se permitirán hasta 180 habitantes por cada hectárea convertida en suelo urbano, eso supondrá 110 coches más por cada hectárea recalificada.

Aglomeración de coches en Platges de Comte / Juan A. Riera

El PP ibicenco recalca que en realidad no tiene por qué producirse aumento en el número de coches, pues, según sostiene este partido, los habitantes que se instalen en las nuevas viviendas surgidas de estas recalificaciones (pensadas para población residente) ya tendrán sus propios automóviles desde que vivían en otras viviendas compartidas con otras personas.

Hasta 5.544 coches más en Vila

En el caso del municipio de Vila, es posible, además, calcular el número de coches que se añadirán a sus calles en los próximos años si se tienen en cuenta también los suelos que ya tienen la categoría de urbanos o urbanizables en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al margen de las recalificaciones de suelo rústico ahora en trámite.

El PGOU actual, después de los recortes impuestos en 2023 por el Govern balear debido a la falta de agua suficiente, permite seguir edificando en esos suelos un total de 1.235 viviendas, lo que supone 3.705 habitantes. En esta cifra se incluyen las 532 viviendas de protección oficial de Ca n’Escandell. Si se suman esos 3.705 habitantes ya previstos en el PGOU con anterioridad y los 5.300 que permitirán las nuevas recalificaciones previstas, el municipio podrá acoger a 9.000 personas más, lo que implicará un total de 5.544 coches, incluyendo únicamente turismos y sin contar con los que llegan en verano para alquiler.

Estas cifras demuestran que la progresiva urbanización del territorio trae aparejado un crecimiento paralelo del parque móvil insular. Esta situación se ve agravada por la crónica precariedad del transporte público de la isla. De este modo, los esfuerzos que realiza el Consell de Ibiza para contener el número de coches en los meses de verano pueden acabar neutralizados con los aumentos que se producen en invierno por parte de la población residente.