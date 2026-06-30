Leer: la mejor manera de lidiar con el calor del verano en Ibiza

Queda poco para la llegada oficial del verano, aunque, como es ya costumbre, entre las temperaturas y la masiva llegada de turistas a Ibiza, cualquiera diría que la estación vino hace tiempo. Sin tener que estudiar o, con un poco de suerte, tampoco trabajar, en algunos días libres de esta época no hay energía para hacer nada. El calor insoportable, las playas abarrotadas y un urbanismo que, según dicen algunos, no está nada pensado para dar sombra al viandante, hacen que parezca que no hay mucha más opción que buscar un refugio donde disfrutar del fresco. Y si, al revisar las variadas opciones de entretenimiento al alcance nada te llama la atención... ¿Por qué no leer un libro? En las librerías de la ciudad de Ibiza tienen a su disposición gran cantidad de historias que, con total seguridad, llamarán la atención de todo tipo de lectores sin importar su edad o intereses. Estas son solo algunas pocas de las miles posibilidades disponibles en el mundo de la lectura que ayudarán a amenizar este verano y refrescar, aunque sea, la mente del lector.

La recientemente publicada novela 'La Bola', de Daniel Verdú, es una crónica literaria que cuenta la historia de la enigmática figura de Mar de Marchis, que apareció en escena en 2011, durante una gran crisis del periodismo en España que surgió tras la crisis del 2008. Esta mujer, a la que nadie nunca vio, comenzó a ganar una enorme influencia y muchos contactos, llegando a fundar una revista de éxito sin que nadie lograse conocer su verdadera identidad. Al hacer esta narración, también dobla como un retrato de aquella época tan resquebrajada y llena de incertidumbre: según Pedro González, librero de Sa Cultural que la recomienda encarecidamente, es "historia de este país". La novela ha sido descrita como una historia real que podría ser ficción, y el misterio sin duda alguna será capaz de atrapar a cualquiera hasta el punto de olvidar el calor.

Pedro González, librero de Sa Cultural, con 'La bola', 'Incierta gloria' y 'Lucecita': según él, este último debe leerse sabiendo lo menos posible / Marcelo Sastre

Y si de historia de España se trata, para todos sus aficionados no puede faltar 'Incierta Gloria', de Joan Sales, que también recomienda González. Si bien fue publicada por primera vez allá en 1955, su reedición la vuelve relevante de nuevo, a pesar de tratarse de algo tan atemporal y de tanta importancia aún a día de hoy como la Guerra Civil Española. Explora, mediante una variedad de profundos personajes, la incertidumbre vivida en aquellos tiempos de la Guerra y la posguerra inmediata, y va más allá de ser un simple documento histórico: trata la moral, la fe y la humanidad, el idealismo y el desencanto, el conflicto entre fascismo y libertad... Ganadora del premio Joanot Martorell el año de su publicación, que fue difícil debido a la censura franquista, ¿qué mejor momento que este verano para descubrir (o redescubrir) por qué se considera una de las grandes novelas catalanas del siglo XX?

Pero claramente hay mucho más en la historia que únicamente la de España. Ganadora del premio Alfaguara 2026 'El ejército ciego', de David Toscana, se sitúa en un momento poco estudiado: las guerras Bizantinas en el siglo XI. El emperador Basilio II tras una batalla venció y capturó a un ejército búlgaro y, para demostrar su superioridad, ordenó vaciar sus globos oculares, dejando tuerto a uno de cada cien hombres para que guiaran al ejército de vuelta a su ciudad. Los soldados regresan a su hogar ciegos y humillados, forzados a esconderse o aprender a lidiar con sus nuevas circunstancias, mientras que el emperador cae de pena, forzando a su hijo a sustituirlo y heredar un imperio que apenas se tiene en pie. Aunque aún no la ha terminado, el librero Pablo Sanz, de Hipérbole, la describe como una "fábula simbólica", y menciona que está "muy bien redactada". Esta historia casi mítica viene cargada de ironía y humor negro, y explora gran cantidad de temas relacionados con la guerra y la derrota: indispensable en las estanterías de todos los interesados en la historia.

Pablo Sanz, librero de Hipérbole, posando con 'El ejército ciego' / Marcelo Sastre

Literatura local

Si hay una historia que aquí interesa personalmente, sin embargo, es la de la tierra que pisamos: la de las Islas Baleares. Por eso es muy importante también destacar la literatura local con estas recomendaciones de Vicent Marí, de librería Mediterrània, empezando por 'Arrelats a les Illes Balears'. Escrita por ocho autores provenientes de todo el territorio balear, cuenta las historias de varias familias que han marcado el archipiélago. Deja de lado la perspectiva académica para narrar los hechos de un modo cercano y, como bien dice el título, arraigado. Observa la evolución de estas familias y las islas a lo largo de los siglos, sus tradiciones y costumbres y cómo se han ido adaptando a los cambios históricos. No hay mejor manera de aprender sobre la tierra que conectando con ella.

Vicent Marí, librero de Mediterrània, con sus recomendaciones más locales, entre las que se incluye 'Ausiàs' del ibicenco Bernat Joan, que conecta al poeta medieval con la actualidad / Marcelo Sastre

Otra forma de conectar, aunque en esta ocasión por vía marítima, es mediante 'Parlem de sa barca de Formentera', que mediante el gran trabajo de investigación de su autor, Xico Castelló Ferrer, recoge todas las barcas que han surcado las aguas pitiusas desde el 1925, incluyendo todos los detalles posibles, hasta su historia y capitanes. El libro también cuenta con ilustraciones a escala dibujadas con mucha precisión por el mismo autor. Puede que sea complicado para muchos ir a navegar sobre las olas, pero Xico Castelló proporciona la herramienta ideal para alimentar la imaginación y, sobre todo, aprender más sobre la historia de las Pitiusas.

Infantil y juvenil

No obstante, puede que algunas de estas lecturas resulten densas para lectores jóvenes, particularmente aquellos que no acostumbran demasiado a leer, algo común hoy en día. En verano, cuando llegan las vacaciones y se encuentran aburridos y sin nada a lo que dedicar su tiempo, es el mejor momento para introducirse en la lectura gracias a estas recomendaciones para público infantil y juvenil de mano de Sandra Muñiz, librera de Barco de papel.

Sandra Muñiz, librera de Barco de papel, con 'Los archivos de Ares', que combina una escuela mágica, una profecía y seres mitológicos: fórmula que resultará familiar a muchos / Marcelo Sastre

Aquellos libros con los que se pueden relacionar a un nivel personal son los que más llaman la atención: un buen ejemplo es 'Comerás flores', de Lucía Solla, sobre una chica joven que se enamora de un hombre 20 años mayor que ella, provocando que tenga que madurar repentinamente y cambiar su vida mucho más allá de lo que hubiera imaginado. Entre otros temas, explora qué significa ser joven, madurar y construirse una identidad, y al mismo tiempo observa también las distintas caras del amor y lo que implica una relación desigual.

De cara a adolescentes, 'La chica que lanzaba versos al aire' es una historia de romance de Andrea Longarela que cuenta con gran profundidad psicológica en sus personajes, adolescentes que no logran encajar en el mundo a su alrededor, algo con lo que cualquiera de esas edades se puede relacionar en algún momento. Es destacable, además, que la autora estuvo en Ibiza en marzo de este mismo año, en un evento literario en Santa Eulària. 'Los archivos de Ares' de Victor Sabaté es otro de los libros juveniles más vendidos en lo que va de año.

Pero como en la literatura siempre hay algo para todo el mundo, los más pequeños de la casa no se puden quedar sin recomendaciones: 'Ticniks' de Meritxell Martí es una reinterpretación de los "Gremlins" en forma de coloridos cómics; la saga 'A bailar' de María Menéndez-Ponte sigue a un grupo de niños reunidos en una escuela de baile mágica. Por último, 'Me llamo Goa' de Míriam Tirado es la divertida historia de una chica de 12 años que solo quiere que la dejen en paz tras vivir una época muy caótica en su vida.

Es bien sabido que el verano en Ibiza no es moco de pavo: por eso, para cualquiera en busca de un poco de distracción, y, sobre todo, de refrescar las ideas, no hay nada mejor que la literatura, un mundo en el que cualquiera se puede meter y disfrutar de millones de distintas historias y narraciones esté donde esté. Y si ninguna de las recomendaciones llama la atención, nunca está de más ir a una librería y dejar que el personal te aconseje personalmente.